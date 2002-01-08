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    8 января 2002

    Семейство Pentium 4 Northwood: дополнительная информация:

    23:00

    Intel: новый 1,4 ГГц серверный Pentium III:

    22:07

    NVIDIA: nForce 415D, официально:

    21:58

    Creative: первый внешний Sound Blaster - Extigy:

    21:17

    Роадмап по серверам Compaq:

    20:18

    Новые щелочные батарейки от Panasonic:

    19:59

    Две новых цифровых камеры Mavica от Sony:

    19:46

    80 Гб внешний IEEE1394 винчестер от LaCie:

    19:37

    Lyra Personal Jukebox: первый MP3 Pro плеер от Thomson:

    15:25

    Fujifilm анонсировала 32x CD-R носители:

    15:16

    Altera и TSMC: первые 0,13 мкм медные ПЛУ:

    15:08

    ATI RADEON 8500: MAC EDITION:

    14:45

    ATI RADEON 7000: MAC EDITION:

    14:37

    Microsoft Mira: что это?:

    13:53

    Cruzer от SanDisk: новое слово в накопителях?:

    12:44

    Qsound Labs: звук большей трехмерности?:

    11:47

    120 Гб винчестеры с 8 Мб кэшем от Western Digital:

    11:40

    Новые телефоны на CES:

    11:24

    SiS: новые чипсеты сезона:

    11:14

    Джобс опять сделал "это"…:

    03:27

    30 Гб оптические диски от Toshiba:

    03:11

    Победы SiS:

    03:09

    Новые DVD-R диски от TDK:

    03:04

    CD-R диски от RITEK получили 32х сертификацию:

    02:36

    Унифицированные драйверы для плат на NVIDIA nForce:

    02:16

    2,2 ГГц Intel Pentium 4, официально:

    01:43

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