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    29 января 2002

    PECompact v.1.71:

    22:41

    NVmax v.4.00.30:

    20:54

    WinRAR v.3.00beta2:

    20:46

    Обновление звуковых драйверов от VIA:

    20:29

    Новые драйвера от DELL-ATI:

    19:57

    XP драйвер для Adaptec ATA RAID 1200A:

    18:34

    Новый BIOS от ACorp:

    18:24

    PlayCenter 3 Audigy патч от Creative:

    17:46

    Asus Продолжение банкета (Updated!):

    17:38

    Новые Detonator 27.20 beta (Updated!):

    16:37

    LG: ноутбуки на Рentium 4-М для Compaq:

    15:40

    Пакет обновлений от MSI:

    15:12

    Новая версия ASUS LiveUpdate:

    14:56

    Новый 18,1-дюймовый TFT LCD монитор от Sharp:

    14:13

    Creative MP3 Jukebox 2L: спецификации:

    13:58

    ATI Radeon 8500XT: дополнительные подробности:

    13:37

    Новый универсальный PDA Nextel/BlackBerry от Nextel, RIM и Motorola:

    12:58

    Sony значительно снизила цены на флэш-карты Memory Stick:

    12:41

    IDC: Palm держала 43% рынка PDA в четвертом квартале 2001:

    12:24

    Новая экономичная SRAM от Toshiba:

    12:22

    BIOS от Asus (Part 2):

    03:30

    Обновление BIOS от AOpen:

    03:07

    Обновление BIOS от Abit:

    02:56

    Новые BIOS от Asus:

    02:32

    Compaq начинает продажи блейд-серверов:

    02:00

    Обновления BIOS от ECS:

    01:49

    Новые PowerMac G4 на 1 ГГц G4:

    01:37

    Обновления BIOS от Gigabyte:

    01:25

    Kingston увеличивает заказы тайваньской DRAM:

    01:24

    Не все, что начинается с WWW и заканчивается COM:

    01:19

    Motorola: 1 ГГц процессоры PowerPC MPC7455, MPC7445:

    01:00

    Micron и Hynix: переговоры закончены, праздника не будет:

    00:53

    Обновления BIOS от Intel:

    00:49

    i705: новый беспроводной PDA от Palm:

    00:45

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