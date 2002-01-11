  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    11 января 2002

    Дизайн iMac 2... украден?:

    16:59

    Nikon жалуется на ASML:

    15:48

    Nokia 8310 - с цветным экраном?:

    15:43

    Isonics и Silicon Quest: SOI-трудничество:

    15:24

    Motorola закрывает еще три фабрики:

    15:22

    Hynix и Micron: 21-го января все решится:

    15:15

    Microsoft наносит ответный удар:

    15:12

    Комплект для разблокирования множителя AMD AthlonXP:

    15:01

    Холодильник для процессора:

    14:48

    Archos начинает поставки Jukebox Multi-Media:

    14:07

    Технология Dolby - в наушниках!:

    13:52

    SanDisk начинает продажи 512 Мб карт Ultra CompactFlash:

    13:20

    Три новых ЖК монитора от IIYAMA:

    13:05

    Intel XScale: о перспективах:

    12:28

    Цветные лазерные A3 принтеры от Epson:

    01:50

    SY-K7V на KT266A от SOYO:

    01:29

    512-процессорный кластер на процессорах Alpha:

    01:09

    Алюминевый корпус от Lian Li:

    00:56

    Red Hat Linux 7.2 для платформ Alpha и Itanium:

    00:39

    Новый CLIE PEG-T615C/G от Sony:

    00:14

    Тyan: проблемы с MP/MPX платами:

    00:13

    PDA c 5,1-дюймовым экраном от Samsung:

    00:07

    Новая SiS645A2 плата P4S Dragon Ultra от SOYO:

    00:06

    Беспроводной... LCD монитор от ViewSonic:

    00:04

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    январь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018