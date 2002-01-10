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    10 января 2002

    Новая линейка акустики от Altec Lansing:

    18:09

    24-бит/96 КГц одночиповый аудиопроцессор от Cirrus Logic:

    17:48

    Philips объединяет MP3/CD плеер с просмотровым устройством:

    17:43

    SanDisk: 256 Мб карточки SD:

    17:21

    Цифровая камера для iPAQ:

    17:13

    Samsung повышает цены на память:

    17:09

    Micron и Hynix: третий раунд:

    17:06

    mATX RAID плата BD7M от ABIT:

    16:45

    Solaris 9 для х86 откладывается:

    16:17

    Dolby: объемный звук в автомобиле:

    16:14

    Новый 1U сервер от Maxtor:

    15:30

    i845D плата от Leadtek:

    13:33

    Новая 4-мегапиксельная камера Photosmart 812 от Hewlett-Packard:

    13:00

    Новый картовод от Lexar:

    12:38

    Micron поддержала формат Multimedia Card:

    12:25

    Recordable DVD Council: 11 новых участников:

    12:17

    О планах тайваньских производителей второго звена:

    12:07

    ATI и Hercules: сотрудничество по полной программе:

    11:49

    КТ266А плата АК77 Plus от AOpen:

    03:03

    Платы на i845D от FIC:

    02:50

    1,3 ГГц Duron в январе?:

    02:42

    Kodak займется беспроводными решениями под новым флагом:

    02:39

    NVIDIA + Apple:

    02:36

    Arctic Silver 3: скоро в продаже:

    02:20

    Мобильники: воровали, воруют и...:

    02:11

    Недорогой Linux PDA от Royal:

    02:07

    AVC A112AM1: медный кулер для Socket A/Socket 370 процессоров:

    01:45

    Cyclone: $40 телефон от New Horizons:

    01:36

    Hynix возобновляет производство в Орегоне:

    00:45

    RTR-720 Rotary Grip Gaming Mouse - мышка для геймеров:

    00:29

    Корея и Япония будут работать над 4G вместе:

    00:18

    TDK представила ML рекордер:

    00:11

    Intel: ждем Socket 479?:

    00:08

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