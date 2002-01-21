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    21 января 2002

    Новые мобильные процессоры от Intel, официально:

    16:21

    NEC: USB 2.0 - в массы!:

    14:22

    Отечественные DSL модемы из Новосибирска:

    13:56

    Новые мобильные ПК от Toshiba:

    11:48

    1,3 ГГц AMD Duron, официально:

    10:52

    NVIDIA GeForce4 MX400 карта от китайской UNIKA:

    09:52

    Переговоры Hynix-Micron: раунд четвертый, США:

    09:39

    Производство TFT LCD: азиатские фабрики загружены на 100%:

    08:46

    О покупке Micron фабрики у Toshiba: финансовые подробности:

    00:44

    Новые мобильные чипы от Intel:

    00:24

    Свежие мониторинги:

    00:04

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