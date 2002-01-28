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    28 января 2002

    С почином -):

    20:17

    Сделка Micron - Hynix: новые подробности:

    16:57

    Телефон BenQ S620i на платформе от Motorola:

    13:37

    Новые торговые марки AMD?:

    13:24

    Две миниатюрные Micro MV цифровые видеокамеры от Sony:

    13:12

    Новый скоростной A3 принтер от Epson:

    12:58

    NetBSD х86-64: первая ласточка:

    12:43

    Снижение цен на процессоры от AMD:

    12:24

    Снижение цен на процессоры от Intel:

    12:06

    Mobile AMD Athlon 4 1500+, официально:

    11:41

    KT333 плата от MSI:

    02:48

    DDR333 и DDR400 от Samsung:

    01:10

    DVI-предложение от NVIDIA:

    00:58

    Многопоточность для VLIW-процессоров:

    00:47

    Поставки Pentium 4: проблемы решены?:

    00:33

    TSMC: результаты за квартал и за год:

    00:28

    Начались поставки нового степпинга i845 SDRAM:

    00:24

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