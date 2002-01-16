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    16 января 2002

    G321: 128 Мб карта GeForce3 Ti200 от Chaintech:

    19:03

    Модель носимого PDA от Hitachi:

    18:45

    32х CD-RW привод GCE-8320B от LG Electronics:

    18:31

    Новые 15-дюймовые ЖК мониторы от NEC-Mitsubishi:

    18:16

    IEEE 1394 внешний DVD+RW привод от Ricoh:

    18:00

    FreeBSD вернулась в родительские руки:

    17:38

    A4 ноутбук Evo Notebook N110 от Compaq:

    17:11

    Два ноутбука от Hitachi:

    16:33

    SL75DRV5: KT333 + 8233A плата от Soltek:

    16:16

    Новые NiMn батареи от Matsushita:

    15:41

    VIA ProSavageDDR KM266, официально:

    15:29

    Toshiba: новый рекорд - 20 Гб 1,8-дюймовый винчестер!:

    15:02

    Ждем ATi AIW RADEON 7500 DV? (Дополнение):

    14:48

    Hynix: новое повышение цен:

    13:46

    Micron: новая экономичная память:

    13:36

    160 Гб винчестеры от LaCie:

    12:48

    LSI Logic присоединилась к HyperTransport Сonsortium:

    12:38

    Новые решения от VIA:

    12:34

    LCD-мониторы: непрекращающийся бум:

    12:32

    SiS: не так быстро:

    04:46

    Rambus: прибыли снижаются:

    04:44

    Intel: финансовые результаты и планы на будущее:

    04:30

    А ZIV ли это?:

    04:19

    Удаленное управление ПК - по-русски:

    03:59

    Compaq: новый год - с новыми Presario:

    03:50

    Носимый ПК Poma от Xibernaut:

    03:37

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