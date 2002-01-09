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    9 января 2002

    Analog Devices и U.S. Robotics: новые партнеры:

    22:31

    Чипсеты со встроенной графикой для P4: война приближается:

    22:29

    TSMC рассчитывает на заказы от Xilinx и SanDisk:

    22:20

    По следам доктора Тома: 1,2 ГГц Athlon MP без вентилятора:

    17:12

    4-мегапиксельная DiMAGE S404 от Minolta:

    14:58

    DiMAGE X: новая 2,1-мегапиксельная камера от Minolta:

    14:29

    Новый 18-дюймовый ЖК монитор от Hitachi:

    14:28

    Новый слух: новая версия i845 SDRAM:

    14:27

    Закрывается еще одна фабрика Motorola:

    13:48

    Новые цвета Memorex:

    13:34

    Бытовые DVD: стоимость падает, спрос растет:

    13:30

    EP-4BDA2+: P4 DDR плата от EPoX в необычной упаковке:

    12:50

    Подробности о чипсете NVIDIA NForce 415D:

    12:22

    Нитрид галлия - путь к завоеванию радиочастотных микросхем:

    12:08

    Motorola: заводной телефон:

    12:04

    Сюрпризы от Compaq:

    12:01

    Maxtor: 160 Гб внешний винчестер:

    02:11

    CES: Intel о мобильных процессорах Mobile Pentium 4-M:

    01:46

    Объединяются два подразделения Philips:

    01:05

    Три новых картовода от SanDisk:

    01:03

    Samsung: конец убыточности DRAM?:

    00:56

    IMAGEON 100: графический процессор для PDA от ATI:

    00:49

    Rio Riot от SONICblue: подробности:

    00:04

    128 Мбит чипы DRAM: цена перешагнула отметку $3:

    00:03

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