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    14 августа 2014

    MSI выпустила ноутбуки GS60 Ghost Pro 3K и GS60 Ghost в золотом исполнении: Ноутбуки MSI GS60 Ghost Pro 3K и GS60 Ghost покрыли золотом

    20:525

    Поставщики ожидают рост продаж мобильных ПК за счёт увеличения количества моделей стоимостью менее $300: Дешёвые ноутбуки могут помочь рынку

    20:3521

    Половину смартфонов iPhone 6 в этом году произведёт Pegatron: Pegatron произведёт 25 млн смартфонов iPhone 6 до конца текущего года

    20:055

    HP хочет продвигать платформу Google Now в корпоративном сегменте: HP и Google могут объединиться для завоевания корпоративного сегмента

    19:412

    Планшетный ПК Acer Iconia A3-A20 оснастят «свежей» платформой MediaTek MT8127: Планшет Acer Iconia A3-A20 оценён в 200 евро

    18:504

    Смартфон Samsung Galaxy Note 4: 4 ГБ ОЗУ, две платформы и цена, равная $815: Samsung Galaxy Note 4 получил камеру разрешением 16 Мп с оптической стабилизацией изображения

    18:26115

    К концу года AU Optronics запустит производство дисплеев AMOLED диагональю 1,6 дюйма: Дисплей будет использоваться в носимых устройствах

    17:324

    Что нам стоит дом построить — PNY выпустила «флэшки» в виде кирпичиков LEGO: Накопители PNY LEGO поставляются с одним дополнительным кирпичиком

    17:275

    Часовые компании Guess Watches и Martian Watches объединились для создания люксовых «умных» часов: Guess Watches и Martian Watches в следующем году выпустят «умные» часы

    17:0912

    Lenovo отчиталась за очередной квартал — 49% дохода формируют мобильные ПК: За прошедший квартал Lenovo заработала 10,4 млрд долларов

    16:374

    Новый мобильный ПК HP Chromebook 11 G3 получил платформу Celeron N2830 и 4 ГБ оперативной памяти: Хромбук HP Chromebook 11 G3 оснащён модулем TPM

    15:25

    Восьмиядерная однокристальная система Samsung Exynos 5430 производится по техпроцессу 20 нм: В Samsung Exynos 5430 используется GPU Mali-T628 MP6

    13:4045

    Около четверти Android-пользователей передают через Интернет более 300 Мбайт в день:

    13:288

    Число приложений в Microsoft Windows Phone Store достигло 300 тысяч:

    13:228

    Разработка компании Kateeva поспособствует скорейшему распространению гибких дисплеев OLED: Компания Kateeva разработал технологию струйной печати защитного покрыия для гибких экранов OLED

    13:009

    Официальная премьера умных часов Asus состоится на выставке IFA 2014: Изделие обещает быть недорогим

    12:554

    Видеокарта Sapphire R7 250X Vapor-X GHZ Edition разогнана в заводских условиях: Эффективная частота памяти Sapphire R7 250X Vapor-X GHZ Edition — 4,8 ГГц

    12:362

    Gigabyte X99-SOC Force — еще одна материнская плата для процессоров Intel Haswell-E и Haswell-EP: Gigabyte X99-SOC Force имеет по одному разъему M.2 и SATA Express

    12:004

    «Умные» часы Sony SmartWatch 3 получат трансрефлективный дисплей и беспроводную зарядку: «Умные» часы Sony SmartWatch 3 будут защищены от воды

    11:0013

    Графический процессор AMD Tonga в полной конфигурации может содержать 2048 потоковых процессоров: Возможно, GPU Tonga несёт в себе 2048 потоковых процессора

    10:0010

    В третьем квартале текущего года продавцам будет отгружено 322 миллиона смартфонов: Мировой объем поставок смартфонов по итогам года ожидается на уровне 1,2 миллиона штук

    09:452

    Смартфон Nexus 6 (Motorola Shamu) оснастят дисплеем 2K, платформой Snapdragon 805 и 3 ГБ оперативной памяти: Смартфон Nexus получит экран диагональю 5,2 дюйма

    09:1522

    Asus работает над смартфонами Zenfone второго поколения: Почти все модели линейки Zenfone 2 будут обеспечивать поддержку LTE

    08:306

    Завершена работа над спецификациями разъёма USB Type-C: Разъём USB Type-C готов для запуска на рынок

    08:1062

    Palit представила два адаптера GeForce GT 720, различающихся объёмом памяти: Palit анонсировала видеокарты GeForce GT 720

    07:002

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