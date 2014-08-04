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    4 августа 2014

    Взрыв на китайской фабрике может привести к задержке выпуска iPhone 6: Также определенные трудности с выпуском нужного количества смартфонов могут возникнуть у Xiaomi и Meizu

    23:4621

    Моноблочный ПК Acer Veriton Z4810G оснащается 23-дюймовым экраном Full HD: Моноблочный ПК Acer Veriton VZ4810G стоит $750

    20:2212

    AMD анонсировала твердотельные накопители Radeon R7 120G, R7 240G и R7 480G: AMD пополнила свой ассортимент SSD Radeon

    19:2922

    iXBT.com объявляет победителя розыгрыша среди подписчиков канала iXBT TV на Youtube: Им стал наш подписчик с ником Николай Свиридов

    19:123

    Китайские разработчики микросхем заваливают TSMC заказами на выпуск 28-нанометровой продукции: Китайские компании осваивают проектирование микросхем, рассчитанных на выпуск по передовым техпроцессам

    19:0117

    На выпуск 3D-принтера CreatorBot, печатающего двумя материалами одновременно, средств собрано вдвое больше намеченного: CreatorBot — первый двухцветный 3D-принтер «промышленного уровня»

    18:353

    Xiaomi стала лидером рынка смартфонов Китая: Xiaomi заняла первое место в Китае по объёмам продаж смартфонов

    18:2511

    Sony покидает рынок электронных книг, оставляя модель DPT-S1: Sony больше не будет производить электронные книги

    18:0212

    Samsung может не достичь поставленной цели в 60 млн проданных планшетов за год: Samsung не удастся продать 60 млн планштов за 2014 год

    17:027

    Системная плата Colorful iGame Z97 Flame Warrior X имеет 16-фазную подсистему питания: На плате Colorful iGame Z97 Flame Warrior X есть три слота расширения PCIe x16 3.0

    16:206

    Acer Iconia Tab 8 A1-840 и Iconia Tab 8 A1-841 — две версии одного планшета, основанные на разных платформах: В Acer Iconia Tab 8 A1-840 используется SoC Intel Atom Z3735G, а в Iconia Tab 8 A1-841 — MediaTek MT8389

    15:594

    Смартфон Huawei Ascend D3 (Mate 3) действительно будет очень похож на HTC One max с тыльной стороны: Смартфон Huawei Ascend D3 окажется планшетофоном

    15:44

    Motorola сместила Nokia с четвёртого места крупнейших поставщиков смартфонов в Индии: Motorola в скором времени может занять третье место среди крупнейших поставщиков смартфонов в Индии

    15:219

    INCJ, Japan Display, Sony и Panasonic объявили о создании СП JOLED, которое займется разработкой панелей OLED: INCJ получит 75% компании JOLED

    14:087

    Начат прием предварительных заказов на мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 3500 Halo Limited Edition: The Master Chief : Мышь Microsoft Wireless Mobile Mouse 3500 Halo Limited Edition: The Master Chief ориентирована на поклонников серии игр Halo

    13:446

    Интегрированный контроллер памяти процессоров AMD Toronto будет поддерживать память DDR3 и DDR4: В рамках платформы Toronto будут предложены APU и CPU

    13:2510

    Ожидается, что 3D-карта Nvidia GeForce GTX 880 выйдет в сентябре и будет стоить $400-450: Карта Nvidia GeForce GTX 880 недавно прошла сертификацию

    11:3020

    Выпуск мобильных устройств является для Sony убыточным: Sony отчиталась за первый квартал 2014 финансового года: основная прибыль получена от оказания финансовых услуг

    10:1328

    3D-карта AMD Radeon R9 285 на GPU AMD Tonga выйдет в этом квартале: 3D-карта AMD Radeon R9 285 будет иметь 2 ГБ памяти и 256-разрядную шину памяти

    09:007

    Начались поставки ознакомительных образцов модулей Apacer Combo SDIMM, объединяющих DRAM и SSD: Модули Apacer Combo SDIMM были показаны на выставке Computex в июне

    08:3019

    Новые снимки дают более полное представление о внешнем виде камеры Pentax Q-S1: Камера Pentax Q-S1 будет предложена в нескольких вариантах цветового оформления

    08:0017

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