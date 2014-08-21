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    21 августа 2014

    В продажу поступила серверная материнская плата Supermicro A1SA7-2750F, оснащенная 17 портами SATA: Supermicro A1SA7-2750F предназначена для использования в серверах форм-фактора 1U

    22:3822

    Электронная книга Kobo Aura H2O защищена от воды и может похвастаться дисплеем E Ink Carta: Электронная книга Kobo Aura H2O оценена в 180 евро

    20:5813

    Большой смартфон Huawei серии Ascend Mate прошел тестирование TENAA: Устройство, обозначенное как Huawei MT7, получило восьмиядерный CPU частотой 1,8 ГГц

    19:592

    Amazon решила развернуть проект Air в Индии и уже в текущем году : Amazon запустит проект Air в городах Мумбаи и Бангалор

    19:548

    Infineon Technologies AG приобрела компанию International Rectifier за 3 млрд долларов: Infineon Technologies AG покупает International Rectifier

    18:556

    Компания E Ink Holdings вернулась к прибыли, хотя не за счёт сегмента дисплеев для электронных книг: Компания E Ink Holdings получила чистый доход в размере 2,83 млн долларов

    16:065

    Анонс видеокарты AMD Radeon R9 285 на базе GPU Tonga состоится 23 августа: В продаже AMD Radeon R9 285 появится второго сентября

    15:421

    Индустриальные SSD Innodisk 3MG2-P отличаются высокой производительностью: Кроме этого, компания поработала над надежностью новинок

    15:353

    По мнению поставщиков, компания Foxconn может стать серьёзным игроком на рынке Интернета вещей: Focxonn начинает инвестировать средства в сегмент Интернета вещей

    15:185

    Стоимость мини-компьютера Acer Chromebox CXI начинается со $180: Acer Chromebox CXI будет доступен в двух модификациях

    15:127

    Доход HP увеличился на 1%, достигнув 27,6 млрд долларов: Почти все подразделения HP, кроме компьютерных, отчитались о падении прибыли

    14:53

    В основе смартфоне Lenovo Vibe X2 используется однокристальная платформа MediaTek MT6595: Lenovo Vibe X2 будет представлен в сентябре

    14:353

    До конца года будет выпущено восемь новых смартфонов Motorola: Среди потенциальных новинок упоминаются Moto S и Moto X Play

    12:505

    Бюджетные смартфоны LG L Bello и L Fino выполнены в духе флагманской модели G3: Обе модели работают под управлением ОС Android 4.4.2, дополненной фирменным интерфейсом UX

    11:559

    Планшет iPad Air 2 получит 2 ГБ оперативной памяти: В отличие от iPad Air 2, iPad mini нового поколения будет обходиться 1 ГБ ОЗУ

    11:2867

    Foxconn намерена заняться медицинским оборудованием, в том числе роботами: Foxconn займётся разработкой и производством медицинского оборудования

    09:453

    Смарт-часы Omate X основаны на специализированной системе MediaTek MT2502A: Ожидать появления на прилавках стоит уже к октябрю

    09:0511

    Китайская компания Elephone готовит к выпуску смартфон P1000 на платформе Qualcomm Snapdragon 801: Elephone P1000 получил дисплей разрешением 2К и прошивку CyanogenMod

    08:305

    3D-карта Radeon R7 250XE представляет собой модификацию модели R7 250X, лишённую разъёма дополнительного питания: Видеокарта Radeon R7 250XE выполнена в низкопрофильном исполнении

    08:102

    Смартфон Xolo Q610s оценён в $125 и похож на представителя программы Android One: Смартфон Xolo Q610s оснащён дисплеем IPS и 1 ГБ оперативной памяти

    07:303

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