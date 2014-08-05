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    5 августа 2014

    В мониторе BenQ EZ2450L используется ЖК-панель AH-IPS и подсветка GB-R-LED: BenQ EZ2450L обеспечивает охват 95% цветового пространства Adobe RGB

    22:498

    Pebble представила летние варианты расцветки часов Pebble Watch: Pebble Watch стали доступны в трёх новых цветах

    21:539

    Представлена беззеркальная камера Pentax Q-S1: Камера Pentax Q-S1 предложена в 40 цветовых вариантах

    21:4117

    Смартфон Lenovo Vibe Z2 Pro, оснащенный 6-дюймовым дисплеем разрешением QHD, представлен официально: Lenovo Vibe Z2 Pro оценен в $835

    21:346

    RFaxis анонсирует радиочастотные интерфейсы IEEE 802.11ac, выпускаемые по 40- и 28-нанометровой технологии CMOS: Использование технологии CMOS позволяет повысить степень интеграции, снизить стоимость и энергопотребление

    20:401

    SMART Modular представила энергонезависимые модули памяти DDR4-2133 : В модулях SMART Modular DDR4 NVDIMM используется технология SafeStor

    20:142

    Asus и MSI нацелились на сегмент готовых ПК, рассчитывая, в том числе, на корпоративный сектор: Asus намерена продать 20 млн ПК в текущем году

    20:101

    Флэш-ускорители HGST FlashMAX III выполнены в виде карт расширения PCIe: В серию HGST FlashMAX III вошли SSD объемом 1100, 1650 и 2200 ГБ

    19:296

    Монитор Acer B286HK, оснащённый 28-дюймовой панелью 4K, оценён в $600: Монитор Acer B286HK оснащён 28-панелью TN

    18:3524

    LG готовит смартфон G3 Stylus с поддержкой пера: Смартфон LG G3 Stylus будет поддерживать стилус и получит большой экран

    18:218

    GT Advanced Technologies переходит к массовому производству сапфирового стекла для Apple : GT Advanced Technologies начинает массовое производство сапфирового стекла

    18:138

    Джон Чен заявил, что BlackBerry завершила процесс реструктуризации и намерена пополнять штат сотрудников: BlackBerry начнёт снова набирать новых сотрудников

    16:034

    Фотогалерея дня: смартфон Samsung Galaxy Alpha: Анонс смартфона Samsung Galaxy Alpha ожидается 13 августа

    15:2875

    Специалистами HGST создан самый быстрый в мире твердотельный накопитель: В новом SSD HGST используются компоненты памяти PCM

    15:0817

    Твердотельные накопители OCZ Arc 100 замечены в Сети: В OCZ Arc 100 используется контроллер Indilinx Barefoot 3 M10 и 19-нанометровая память Toshiba

    14:212

    IBM предлагала компании Globalfoundries миллиард долларов, чтобы избавиться от убыточного производства микросхем: В свое время постройка предприятия в штате Нью-Йорк обошлась IBM в 2,5 млрд долларов

    13:5318

    MSI показала системную плату X99S SLI Plus: Спецификации MSI X99S SLI Plus производитель не приводит

    12:109

    AMD анонсировала четырехъядерный процессор Athlon X4 860K: Базовая тактовая частота AMD Athlon X4 860K — 3,7 ГГц

    12:0829

    Skype старых версий больше не работает — требуется обновление ПО:

    11:5853

    Chrome для Windows Phone пока что не планируется:

    11:4313

    Смартфон THL L969 с поддержкой LTE будет продаваться за пределами Китая: THL L969 оценивается примерно в $180

    11:246

    Facebook уберет из своего приложения функцию чата:

    11:238

    Netronix продемонстрировала электронную книгу с поддержкой пера Wacom, а также дисплей E Ink диагональю 13,3 дюйма: Netronix показала электронную книгу с сенсорным экраном диагональю 6,8 дюйма и поддержкой перьевого ввода

    09:204

    Цена смартфона Samsung Galaxy Alpha — $925: В такую сумму оценена версия смартфона с 32 ГБ флэш-памяти

    08:4057

    Появились снимки задней части корпуса планшета Apple iPad Air 2: На крышке планшета Apple iPad Air 2 виден вырез в форме логотипа Apple

    08:3043

    Цена базовой конфигурации игрового мини-ПК Maingear Spark примерно равна $700, максимальной — переваливает за $7 000: Начались продажи игровых мини-ПК Maingear Spark на APU AMD A8-5557M

    08:005

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