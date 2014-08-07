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    7 августа 2014

    Hynix продемонстрировала SSD типоразмера М.2 объемом 1 ТБ: Накопители существуют в двух вариантах: с поддержкой интерфейсов SATA 6 Гбит/с и PCI Express x4

    23:1514

    Высокопоставленная руководительница модного дома Yves Saint Laurent перешла на работу в Apple: Apple и Yves Saint Laurent пока не подтвердили эту информацию

    21:1680

    Мышь X2 Genza оценена в 45 евро: В мыши X2 Genza используется инфракрасный датчик Avago разрешением 3500 точек на дюйм

    19:396

    Lantronix PremierWave SE1000 — SOM для промышленного интернета вещей: Цена PremierWave SE1000 примерно равна $80 за штуку в партии из 1000 штук

    19:113

    Микроконтроллер Microchip PIC32 стал основой набора для разработчиков, желающих использовать Bluetooth в своих проектах: Набор Microchip PIC32 Bluetooth Starter Kit (DM320018) уже можно купить за $80

    16:129

    Huawei намерена оснастить смартфон Ascend P7S платформой HiSilicon Kirin 920 и сапфировым стеклом: Смартфон Ascend P7S получит сапфировую защиту экрана

    16:056

    Организация MIPI Alliance добавила в спецификации интерфейса MIPI BIF v1.1 поддержку «умных батарей»: Умные аккумуляторы предназначены для мобильных устройств

    15:319

    Контроллер SSD Silicon Motion SM2256 поддерживает флэш-память TLC NAND и демонстрирует скорость чтения до 524 МБ/с: Сейчас доступны ознакомительные образцы Silicon Motion SM2256

    14:518

    Смартфоны Blu Studio 5.0 C HD, Studio C Mini, Studio 5.0 C и Studio 5.0 CE построены на платформах MediaTek: Смартфоны Смартфоны Blu Studio 5.0 C HD, Studio C Mini, Studio 5.0 C и Studio 5.0 CE получили Android 4.4 и стоимость менее $150

    14:24

    Lenovo в сотрудничестве с Compal планирует до конца года выпустить ноутбуки с Windows стоимостью $200: Lenovo намерена встретить сезонный подъем спроса началом поставок недорогих ноутбуков с Windows 8

    13:5526

    Контроллер SSD Marvell 88SS1093 поддерживает NVMe 1.1: Сейчас доступны ознакомительные образцы Marvell 88SS1093

    13:343

    Игровая системная плата Asus Crossblade Ranger, оснащенная процессорным гнездом FM2+, представлена официально: Asus Crossblade Ranger поддерживает установку четырех планок ОЗУ объемом 16 ГБ каждая

    13:202

    Специалистами Toshiba создан органический тонкопленочный фотогальванический модуль с рекордной эффективностью 9,9%: Достижение стало еще одним шагом на пути к полномасштабной коммерциализации органических тонкопленочных солнечных батарей

    12:438

    Линейка смартфонов LG G3 пополнилась моделью G3A: LG G3A внешне похож на модель G3, но по характеристикам имеет больше общего с LG G2

    12:145

    Samsung анонсировала твердотельные накопители SM1623 с интерфейсом SAS: Объем единственного накопителя серии SM1623 равен 800 ГБ

    11:455

    Представлены миниатюрные SSD Super Talent mSATA mini SJ1 и mSATA: Объем миниатюрных SSD Super Talent mSATA mini SJ1 и mSATA достигает до 64 и 128 ГБ соответственно

    08:00

    Продажи зеркальных камер падают, беззеркальных — растут, но медленно: Продажи DSLR в период с января по июнь 2014 года оказались на 22% меньше по сравнению с тем же периодом 2013 года

    07:3031

    В серию PNY HP TF Class 10 вошли карты карт памяти microSDHC и microSDXC объемом 8, 16, 32 и 64 ГБ: PNY Technologies комплектует карты памяти HP TF Class 10 переходником

    07:00

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