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    27 августа 2014

    VMware, Nvidia и Google работают над повышением производительности виртуальных машин:

    20:483

    Skype перестанет работать на Android 2.2 и ниже:

    20:4112

    Huawei анонсировала смартфон Ascend P7 Sapphire Edition с сапфировым стеклом для защиты дисплея: Huawei анонсировала смартфон Ascend P7 Sapphire Edition, но ничего о нём не рассказала

    19:3524

    Появилось первое изображение часов LG G Watch R: Часы LG G Watch R погут получить полностью круглый дисплей

    19:117

    LG заявила, что смартфон G3 станет первым аппаратом компании, который будет продан тиражом 10 млн устройств: LG намеревается продать 10 млн смартфонов G3

    18:5726

    Мини-ПК Zotac Zbox PI320 pico основан на платформе Atom Z3735F и имеет габариты 115 х 66 мм: Мини-ПК Zotac Zbox PI320 pico не позволяет расширить объём памяти

    17:5716

    MIPS Creator CI20 — одноплатный ПК компании Imagination Technologies, основанный на микропроцессоре MIPS: Одноплатный ПК MIPS Creator CI20 будут раздавать бесплатно

    17:387

    Zyxel Powerline PLA5206 и PLA5405: передача данных по электросети со скоростью до 1,2 Гбит/с: Адаптеры для организации ЛВС по электропроводке

    16:4512

    Acer выпустит дешевый планшет B1-810 под управлением Android 4.4.4 на платформе Intel Bay Trail-T: Ожидается, что стоимость Acer B1-810 в Европе не превысит 120 евро

    16:031

    HP запустила программу замены 6 млн кабелей питания: 6 млн кабелей питания HP могут быть потенциально опасными

    15:1622

    Жалоба Icera четырёхлетней давности может стать причиной антимонопольного расследования в отношении Qualcomm: Qualcomm обвиняют в недобросовестной конкуренции

    13:201

    Бюджетный смартфон HTC Desire 510 получил 64-разрядный процессор: HTC Desire 510 базируется на SoC Qualcomm Snapdragon 410

    13:0927

    Vivo X5 — тонкий смартфон с LTE и качественным звуком: В основе Vivo X5 лежит SoC MediaTek MT6592

    10:5013

    Archos представила смартфон и планшет линейки Cesium, работающие под управлением операционных систем Microsoft: Archos представила четыре новых устройства

    09:309

    Смартфон ZTE Warp Sync предлагает поддержку LTE, платформу Snapdragon 400 и 2 ГБ оперативной памяти за $180: Смартфон ZTE Warp Sync оснащается пятидюймовым дисплеем HD

    08:453

    Фотогалерея дня: смартфон Sony Xperia Z3: Появилось множество живых фото смартфона Sony Xperia Z3

    08:0029

    Смартфоны Amazon Fire Phone продаются очень плохо: На данный момент пользователями было куплено около 26 000 смартфонов Amazon Fire Phone

    07:3010

    Intel XMM 6255: самый компактный 3G-модем для сегмента Интернета вещей: Intel представляет аппаратные решения для перспективного сегмента

    00:556

    В Китае представлен смартфон IUNI U3 ценой $320, построенный на SoC Qualcomm Snapdragon 801: IUNI U3 оснащен лицевой камерой UltraPixel

    00:1012

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