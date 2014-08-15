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    15 августа 2014

    Китайская копия смартфона Samsung Galaxy Note 4 оценена в $200: Goophone предложит две версии своей «подделки»

    22:0864

    Corsair представила модули памяти Vengeance LPX и Dominator Platinum DDR4: Представлены наборы памяти Corsair Vengeance LPX и Dominator Platinum DDR4

    21:288

    Смартфон Nokia Lumia 830 сфотографировали с разных сторон: Nokia Lumia 830 похож на модель Lumia 925

    21:047

    Более половины проданных в прошлом квартале смартфонов пришлось на аппараты стоимостью менее $200: Бюджетные смартфоны занимают более половины рынка

    20:3828

    Согласно исследованию учёных, гироскопы в смартфонах можно заставить работать в качестве постоянно активных микрофонов: Учёные разработали приложение Gyrophone, преобразующее гироскоп смартфона в микрофон

    20:1028

    Intel и SMS Audio представили наушники BioSport In-Ear, оснащённые датчиком сердечного ритма: Наушники BioSport In-Ear созданы в сотрудничестве с Intel

    19:232

    ASRock X99M Killer — первая материнская плата типоразмера microATX для процессоров Intel Haswell-E и Haswell-EP: ASRock X99M Killer оснащена четырьмя слотами для модулей оперативной памяти

    18:418

    Первые партии сапфирового стекла для Apple отгрузят в конце месяца: Apple инвестировала в производство сапфирового стекла около 700 млн долларов

    17:2775

    Acer представит в сентябре Windows-планшет Aspire Switch 11: Acer Aspire Switch 11 предстанет в двух модификациях: SW5-111 и SW5-171

    16:54

    Четвертого сентября будут представлены новые смартфоны Motorola: На мероприятии в Чикаго будут представлены Moto G2 и Moto X+1

    14:0911

    Прямой эфир из офиса iXBT.com – беседуем с дистрибутором OCS: Конференция с представителем OCS

    13:305

    ASRock X99 WS — системная плата на чипсете Intel X99 для рабочих станций: ASRock X99 WS оснащена разъемом Ultra M.2

    13:253

    Появилось «живое» фото смартфона Meizu MX4: В Meizu MX4 будут использоваться SoC Samsung и MediaTek

    12:453

    MSI выбрала черный и белый цвета для системной платы Z97 SLI Krait: MSI Z97 SLI Krait оснащена разъемами SATA Express и M.2

    12:061

    Игровой мини-ПК Schenker XMG Prime может вместить в себя четыре накопителя, карту GeForce GTX 780 Ti и жидкостную СО: Игровой мини-ПК Schenker XMG Prime стоит 920 фунтов стерлингов

    10:301

    EK Water Blocks выпустила водоблок для нереференсных адаптеров Radeon R9 290X производства TUL: Водоблок EK-FC R9-290X SE стоит 110 евро

    09:304

    Японские учёные создали камеру STAMP, способную делать снимки со скоростью 4,4 трлн кадров в секунду: Камера STAMP позволяет следить за движением света

    08:5023

    Видеокарта Galaxy GeForce GTX 750 Ti HOF работает на частотах 1215/1294 МГц : Адаптер Galaxy GeForce GTX 750 Ti HOF получил танталовые конденсаторы и восьмифазную подсистему питания

    08:001

    Avago Technologies снова продаёт часть LSI, на сей раз компании Intel: Intel приобретёт часть LSI за 650 млн долларов

    07:306

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