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    22 августа 2014

    За первое полугодие поставки носимой электроники увеличились на 648%: Поставки фитнес-браслетов и «умных» часов превысили 6 млн устройств за последние полгода

    20:459

    Intel снова переносит сроки выхода процессоров Braswell, на сей раз на август 2015 года: Однокристальные платформы Intel Braswell появятся на рынке лишь в конце лета следующего года

    20:0719

    Алюминиевый корпус Sharkoon CA-I совместим с системными платами типоразмера Mini-ITX: Sharkoon CA-I оценен в 42 евро

    19:034

    Стали известны характеристики новых мини-ПК Intel NUC на процессорах Broadwell и Braswell: Габариты новых мини-ПК NUC составят 115 х 110 х 29,7-48,5 мм

    18:381

    Apple пришлось вернуть Samsung в качестве поставщика микросхем оперативной памяти для новых смартфонов : Samsung снова будет производить микросхему ОЗУ для Apple

    17:5548

    BlackBerry готовит смартфон Porsche Design P9983 с 3 ГБ оперативной памяти: Смартфон BlackBerry Porsche Design P9983 получит дисплей диагональю 3,5 дюйма

    17:435

    Аккумулятор чехла mophie для смартфона Samsung Galaxy S5 имеет ёмкость 3000 мА·ч: Чехол mophie для смартфона Samsung Galaxy S5 стоит $100

    17:243

    Ноутбук CyberPowerPC Raven X6 может похвастаться оригинальным дизайном и 3D-картой GeForce GTX 860M с 4 ГБ памяти: Ноутбук CyberPowerPC Raven X6 оценён в $1200

    16:533

    G.Skill Ripjaws 4: обширная серия модулей памяти DDR4 частотой до 3200 МГц: Представлены комплекты объемом от 16 до 64 ГБ

    15:304

    Satechi выпускает беспроводную клавиатуру для настольных ПК и мобильных устройств: Цветовая дифференциация в действии

    14:302

    Прямой эфир из офиса iXBT.com – беседуем с представителем компании Samsung Mobile:

    13:0032

    Появились фото материнской платы ASRock X99 Extreme6, совместимой с процессорами Intel Haswell-E и Haswell-EP: ASRock X99 Extreme6 оснащена слотом M.2 Ultra

    12:154

    Leica оценила фотокамеру M-P в $7950: Leica M-P получило сапфировое стекло, защищающее дисплей, и вдвое увеличенный объем буферной памяти

    11:3564

    Появилось качественное изображение смартфона Motorola Moto X+1: Motorola Moto X+1, как и предполагалось, получила два громкоговорителя на лицевой панели

    09:5510

    Алюминиевый корпус ID-Cooling T60-SFX выделяется необычной компоновкой и поддержкой мощных видеокарт: Мал, да удал

    09:3521

    Среди первой пятёрки производителей планшетов, рост показали только Lenovo и Asus: В прошедшев квартале на рынок было поставлено 52,4 млн планшетов

    09:3010

    ECS готовит к выпуску 7-дюймовый планшет на платформе Clover Trail+, работающий под управлением Android: Устройство может оказаться 7-дюймовой версией ученического планшета Intel

    09:231

    Фитнес-браслеты дают понять, что большинство людей в мире недосыпает: Исследование с использованием Jawbone Up показывает, что люди спят меньше, чем нужно

    09:0011

    SSD Adata ISMS312 размерами чуть больше разъема SATA: Лилипут в стране Гулливеров

    08:3015

    Lenovo собирается уменьшить долю мобильных ПК, заказываемых у контрактных производителей: Lenovo увеличит объёмы собственного производства ноутбуков

    07:301

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