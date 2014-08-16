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    16 августа 2014

    Первые мониторы с поддержкой технологии AMD FreeSync появятся на рынке в начале следующего года: Устройства с технологией AMD FreeSync появятся в следующем году

    19:0316

    Большой iPhone 6 будет называться iPhone 6L и получит АКБ емкостью 2915 мА·ч: Емкость АКБ более компактного iPhone составит 1810 мА·ч

    15:1593

    Лицевую панель смартфона Motorola Moto X+1 сфотографировали рядом с Moto X1: Motorola Moto X+1 получит два громкоговорителя на лицевой панели

    14:452

    Гарнитура Tesoro Kυνέη.pro True 5.1 располагает восемью излучателями: Гарнитура Tesoro Kυνέη.pro True 5.1 оценена в $110

    12:018

    lowRISC — проект по разработке открытой 64-разрядной однокристальной платформы на архитектуре RISC-V: В 2016 году появится открытый микропроцессор на архитектуре RISC-V

    07:3015

    Qualcomm тестирует мобильное устройство на платформе Snapdragon 810: В конфигурацию устройства вошел дисплей диагональю 6,2 дюйма разрешением 2К и 4 ГБ ОЗУ

    00:1530

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