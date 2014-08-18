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    18 августа 2014

    Acer представит на IFA 11-дюймовый Wintel-ноутбук Aspire ES1-111 ценой 219 евро: В Acer Aspire ES1-111 используется SoC Intel Celeron N2840

    23:239

    Новая модель умных часов LG будет представлена в начале сентября: Изделие фигурирует под обозначением LG G Watch 2

    22:404

    Мобильный ПК HP Stream 14 оснащён платформой AMD A4 Micro-6400T и стоит $200: Ноутбук HP Stream 14 весит всего 1,78 кг

    20:4118

    Sony готовит планшет Xperia Z3 Tablet Compact: Sony готовит небольшой планшет Xperia Z3 Tablet Compact

    20:19

    Смартфон Sharp Aquos Crystal X располагает дисплеем диагональю 5,5 дюйма при габаритах «пятидюймового» устройства: Смартфон Sharp Aquos Crystal X получил платформу Snapdragon 801

    20:0418

    Sharp выходит за пределы Японии с новым «безрамочным» смартфоном Aquos Crystal: Смартфон Sharp Aquos Crystal наделён платформой Snapdragon 400

    19:3737

    Системная плата Biostar J1800TH с интегрированным процессором Celeron J1800, оснащена парой слотов SO-DIMM DDR3L: Системная плата Biostar J1800TH оснащена всего двумя портами USB

    18:56

    Смартфон Micromax Canvas Knight Cameo оснащен восьмиядерным процессором и фронтальной камерой разрешением 5 Мп: Micromax Canvas Knight Cameo оценен в сумму, эквивалентную $200

    15:005

    На выставке IFA 2014 компания LG покажет изогнутый монитор 34UC97 разрешением 3440 х 1440 точек: Монитор LG 34UC97 оснащён 34-дюймовой панелью IPS

    13:1249

    Процессорный охладитель башенного типа Thermalright Archon IB-E X2 оценен в 65 евро: Thermalright Archon IB-E X2 оснащается двумя вентиляторами TY-141

    12:3510

    Согласно Best Buy, часы Moto 360 получат платформу Texas Instruments : Часы Moto 360 будут стоить $250

    11:2720

    «Я это.. мне домой... у меня ноги». Kilobots — 1024 робота-муравья, действующие сами по себе: Проект Kilobots состоит из 1024 роботов

    10:0016

    Авиакомпания Virgin America хочет наделить членов экипажей своих самолётов планшетами Nexus 7: Экипаж самолётов Virgin America получит планшеты Nexus 7

    09:0041

    Сделку IBM и Lenovo одобрили американские регуляторы: Сделка Lenovo и IBM получила добро регуляторов США

    08:1512

    Intel помогает в борьбе с болезнью Паркинсона : Intel сотрудничает с фондом The Michael J. Fox Foundation for Parkinson

    07:308

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