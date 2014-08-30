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    30 августа 2014

    C++ AMP 1.2 доступна для разработчиков:

    13:493

    Каталог процессоров AMD пополнился моделями Athlon X2 450, Athlon X4 840 и Athlon X4 860K: Во всех три процессора относятся к поколению Kaveri

    13:3315

    Cборник интерактивных сказок для детей "Сказки Волшебного Леса" доступен и на Android:

    13:023

    Расширенный комплект поставки смартфона Vivo X5 занимает целый чемодан: В комплект поставки Vivo X5 входит поп-фильтр и штатив для смартфона

    12:5275

    Смартфон HTC Desire 820 получит платформу Snapdragon 410 и будет очень похож на модель Desire 816: Смартфон HTC Desire 820 получит 8-мегапиксельную фронтальную камеру

    10:157

    Однокристальная система Apple A8 будет наиболее крупной из использованных купертинской компанией: Площадь SoC Apple A8 будет больше, чем у A5

    09:3078

    MSI представляет новый комплект для сборки малогабаритного ПК: ProBox130: Строгий дизайн уместен в рабочей обстановке

    09:0511

    Google уже тестирует хромбуки на основе платформы Intel Broadwell: Хромбуки на процессорах Broadwell уже находятся в разработке

    08:455

    Часы Apple iWatch покажут 9 сентября, но купить их можно будет только в следующем году: Часы Apple iWatch не появятся в продаже в текущем году

    08:0055

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