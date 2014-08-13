  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    13 августа 2014

    Panasonic Eluga A — 5-дюймовый смартфон на платформе Qualcomm Snapdragon 200: Panasonic Eluga A оценен в $155

    23:406

    В процессорах Intel Haswell и первых представителях Broadwell присутствует ошибка в инструкциях TSX: Intel допустила «опечатку» в инструкциях TSX

    22:2611

    Nvidia анонсировала профессиональные ускорители Quadro K5200, K4200, K2200, K620 и K420: Среди новых адаптеров Nvidia Quadro присутствуют два представителя Maxwell

    21:547

    Портативный компьютер Samsung Ativ Book M построен на платформе Intel Bay Trail: Samsung Ativ Book M получил безвентиляторную систему охлаждения

    19:2221

    ASRock готовит к выпуску материнскую плату X99X Killer для процессоров Intel Haswell-E и Haswell-EP: Выпуск ASRock X99X Killer ожидается 29 августа

    17:0410

    Смартфон Samsung Galaxy Alpha представлен официально: Толщина Samsung Galaxy Alpha — всего 6,7 мм

    16:3196

    Новая версия Навител Навигатор 9.1 для Android с учетом дорожных ограничений по параметрам транспортного средства:

    16:0410

    "Похудеть без диеты" 4.01 для Android — счетчик калорий с синхронизацией:

    15:444

    Появилось «живое» изображение шлема виртуальной реальности Samsung: По принципу работы устройство ближе к Google Cardboard, чем к Oculus Rift

    13:5048

    Эффективная частота памяти видеокарт EVGA GeForce GT 720 — 1800 МГц: GPU видеокарт EVGA GeForce GT 720 разгону не подвергся

    13:303

    Xiaomi обновила смартфон Redmi 1S, оснастив его платформой MediaTek MT6582, и наделив поддержкой LTE: Смартфон Xiaomi Redmi 1S 4G оценён в $113

    11:059

    Смартфон Sony D2203 получит дисплей диагональю 6,1 дюйма разрешением 854 х 480 точек: Sony готовит смартфон D2203 с огромным экраном крошечного разрешения

    10:0017

    Zotac представила видеокарты GeForce GT 720 в низкопрофильном исполнении и с пассивными СО: Zotac анонсировала два адаптера GeForce GT 720

    09:001

    AMD представила профессиональные карты FirePro W2100, W4100, W5100 и W7100, последняя из которых основана на GPU Tonga: Адаптер AMD FirePro W7100 основан на GPU Tonga

    08:104

    MSI представила сразу четыре видеокарты GeForce GT 720: Видеокарты MSI GT 720 работают на референсных частотах

    07:30

    Смартфон Motorola Shamu, который может оказаться устройством линейки Nexus, основан на платформе Snapdragon 801: Смартфон Motorola Shamu получит SoC Snapdragon 801 и дисплей Full HD

    07:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    август
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018