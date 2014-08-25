  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    25 августа 2014

    Смартфон Samsung Galaxy Alpha является родоначальником целой серии, в которую войдут минимум ещё три модели: Samsung готовит смартфоны SM-A300, SM-A500 и SM-A700, которые войдут в одну серию с моделью Alpha

    20:46101

    Видеокарта PowerColor TurboDuo R9 285 2GB GDDR5 OC получила небольшой разгон GPU : Видеокарта PowerColor TurboDuo R9 285 2GB GDDR5 OC оснащена СО TurboDuo

    15:551

    Портативный накопитель Silicon Power Stream S06 оснащён ручкой для переноски: Портативный накопитель Silicon Power Stream S06 имеет массу чуть менее 1 кг

    15:3613

    Планшет Sony Xperia Z3 Tablet Compact получит SoC Snapdragon 801, 3 ГБ оперативной памяти и дисплей Full HD: Планшет Sony Xperia Z3 Tablet Compact получит флагманские характеристики

    14:2725

    Новые фото смартфона Meizu MX4 показывают иное устройство с большой кнопкой под дисплеем и матовым пластиком: Смартфон Meizu MX4 может получить сканер отпечатков пальцев

    13:104

    Адаптер XFX Radeon R9 285 работает на референсных частотах, но оснащён оригинальной СО: XFX представила карту Radeon R9 285

    12:529

    Sapphire представила два ускорителя Radeon R9 285 ITX длиной всего 171 мм: Sapphire анонсировала три карты Radeon R9 285

    12:251

    Asus Radeon R9 285 Strix OC edition: видеокарта с отключающимися при малой нагрузке вентиляторами: Официального анонса пока еще не последовало, только фотографии

    12:105

    В конфигурацию смартфона Nokia Lumia 830 войдут платформа Snapdragon 800 и 2 ГБ оперативной памяти: Смартфон Nokia Lumia 830 покажут на IFA 2014

    09:1527

    Google приобретает компанию Gecko Design, занимавшуюся промышленным дизайном для HP, Dell и других : Google приобретает компанию Gecko Design

    08:003

    LG также покажет на IFA 2014 новые «умные» часы с круглым дисплеем: Часы LG G Watch R покажут на выставке IFA 2014

    07:3047

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    август
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018