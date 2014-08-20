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    20 августа 2014

    Корпуса PowerCube 501 и 502 стали самыми компактными в ассортименте Spire: Spire PowerCube 501 и 502 комплектуются блоками питания типоразмера SFX мощностью 300 Вт

    23:454

    В сентябре Lenovo представит три новых смартфона, еще по одному — в октябре и ноябре: Среди потенциальных новинок — модели A768t, S858t и Vibe X2

    21:169

    Планшет Samsung Galaxy Tab 4 Nook оценён в $180 и содержит контент на сумму $200: Планшет Samsung Galaxy Tab 4 Nook стоит $180

    19:4514

    I-O Data использует во внешних накопителях линейки HDJA-UTW жесткие диски WD Red: Внешние накопители I-O Data HDJA-UTW стоят от $185 до $355

    18:19

    AMD приглашает на вебкаст, посвященный юбилею компьютерной графики:

    18:045

    Samsung готовит несколько новых устройств, среди которых часы с круглым экраном и смартфон с круглой центральной кнопкой : Samsung готовит смартфон с док-станцией, как у Asus PadFone

    17:5022

    Samsung готовит чехол Ultrasonic Cover, который поможет людям с плохим зрением ориентироваться в пространстве: Чехол Samsung Ultrasonic Cover создан для смратфона Galaxy Note 4

    17:159

    Акселерометр mCube вдвое меньше аналогов, дешевле в производстве и может заменить гироскоп: Акселерометр mCube выполнен в виде единой микросхемы, включающей MEMS и драйвер

    16:563

    Разрешение дисплеев новых смартфонов Apple может составить 1472 х 828 точек: Новые смартфон Apple получат дисплей с не самой высокой плотностью точек

    16:3058

    В начале сентября HTC представит новый смартфон, предположительно, на платформе Qualcomm Snapdragon 615: Новая модель, скорее всего, станет членом линейки Desire

    16:30

    Появились фото собранного iPhone 6: iPhone 6 впервые предстал на фото полностью собранным

    15:5269

    Enermax выходит на рынок функциональных кардридеров с двумя новыми моделями: Enermax ECR301 и ECR501 поддерживают скоростную зарядку мобильных устройств

    15:359

    Стив Балмер вышел из членов совета директоров Microsoft: Стив Балмер сосредоточится на работе с баскетбольной командой

    15:1110

    Новая фотокамера Sony похожа на бутылку с духами: Изделие может оказаться и камерофоном

    14:2526

    Acer XB270HAbprz — 27-дюймовый монитор с поддержкой технологии Nvidia G-Sync: Разрешение экрана Acer XB270HAbprz — Full HD

    11:506

    Parallels Desktop 10 для Mac работает с Windows до 50% быстрее:

    11:1410

    Сайт Nokia Beta Labs переезжает:

    11:084

    Внесены разъяснения к порядку идентификации пользователей для доступа к Wi-Fi в публичных местах:

    11:0021

    Pebble нанимает специалистов, работавших над дизайном и интерфейсом WebOS: Pebble хочет улучшить интерфейс своих часов

    09:008

    По итогам текущего года хромбуки могут занять 5% рынка ПК благодаря 8 млн проданных устройств: За 2014 год будет продано 8 млн хромбуков

    08:1016

    Samsung намерена построить новый завод по производству телефонов в Индонезии: Samsung построит в Индонезии новый завод

    07:3018

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