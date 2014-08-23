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    23 августа 2014

    AMD представила видеокарту Radeon R9 285 (GPU Tonga Pro) ценой $249: Готовые решения на базе AMD Radeon R9 285 будут предложены в версиях с 2 и 4 ГБ памяти GDDR5

    23:1517

    EVGA опубликовала фото материнской платы типоразмера microATX на чипсете Intel X99: Устройство оснащено тремя слотами PCI Express 3.0 x16 и разъемом M.2

    21:194

    Apple запустила программу бесплатной замены аккумуляторов в смартфонах iPhone 5: Перед обращением следует проверить серийный номер своего устройства

    18:00204

    Появились полные характеристики смартфона Sony Xperia Z3, который окажется почти точной копией модели Xperia Z2: Смартфон Sony Xperia Z3 не принесёт почти никаких изменений

    17:2014

    Все подробности о смартфоне BlackBerry Passport: SoC Qualcomm Snapdragon 800, 3 ГБ ОЗУ и АКБ емкостью 3450 мА·ч: Официальный анонс BlackBerry Passport ожидается в сентябре

    13:3515

    «Селфи»-фотокамера Sony Cyber-shot DSC-KW11, похожая на флакон духов, представлена официально: Sony Cyber-shot DSC-KW11 оснащена датчиком изображения CMOS разрешением 19,2 Мп

    12:5423

    Беспроводная зарядная станция ChargeSpot Pocket позволяет заряжать устройства с поддержкой стандартов PMA и Qi: Зарядка ChargeSpot Pocket поддерживает стандарты PMA и Qi

    10:004

    QNAP позиционирует NAS TS-x53 и SS-x53 как замену ПК благодаря виртуализации: Из дополнения к ПК сетевые хранилища становятся его заменой

    09:3513

    Xiaomi тоже хочет выпустить смартфон с сапфировым стеклом, правда ограниченным тиражом в 50 тыс. аппаратов: Xiaomi выпустит смартфон с сапфировым стеклом

    09:005

    Nvidia рассказала о своей работе в сегменте автомобильной электроники : Nvidia поспособствует развитию автомобильных развлекательных и управляющих систем

    08:0012

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