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    24 августа 2014

    В Сети появилось фото планшета Sony Xperia Z3 Tablet Compact: Планшет Sony Xperia Z3 Tablet Compact будет представлен 3 сентября

    23:3923

    Системная плата MSI X99S Gaming 7 для процессоров Intel Haswell-E оснащена портом SATA Express: MSI X99S Gaming 7 также располагает четырьмя слотами PCI Express 3.0 x16

    23:175

    Корпус Inter-Tech Starter 4 поступил в продажу по цене 37 евро: В корпусе Inter-Tech Starter 4 предусмотрена установка четырёх вентиляторов

    23:088

    Телекоммуникационная компания China Telecom будет продавать версию смартфона Apple iPhone 6 без привязки к оператору: Смартфон Apple iPhone 6 будет доступен в трёх цветовых оформлениях и поддерживать работу в сетях LTE, 3G, CDMA и GSM

    19:1139

    Rockchip станет поставщиком процессоров для модульного смартфона Project Ara: Процессор будет поддерживать универсальный протокол UniPro

    14:4021

    В сентябре AMD выпустит процессоры FX-8370 и FX-8370E: AMD FX-8370 и FX-8370E работают на одинаковой частоте, но различаются энергопотреблением

    13:5925

    Сверхдешёвые смартфоны с FireFox OS стали реальностью в лице модели Spice Fire One Mi – FX1 стоимостью $38: Смартфон Spice Fire One Mi – FX1 стоит $38

    09:0035

    На IFA 2014 компания Samsung анонсирует «умные» часы Gear 3 с изогнутым дисплеем: Часы Samsung Gear 3 получит гибкий экран

    08:0046

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