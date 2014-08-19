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    19 августа 2014

    SoC Qualcomm Snapdragon 210 для бюджетных смартфонов выйдет во втором квартале 2015 года: Qualcomm Snapdragon 210 (MSM8909) получит встроенный модем LTE

    23:5911

    Samsung и Microsoft, скорее всего, уладят конфликт вне суда: В споре Samsung и Microsoft до суда не дойдёт

    21:3227

    Смартфон HTC One (M8) под управлением Windows Phone представлен официально: Характеристики и внешний вид HTC One (M8) for Windows полностью соответствует Android-версии

    20:5920

    Специалисты iFixit поставили планшету Google Project Tango всего 4 балла из 10: Планшет Google Project Tango разбирается достаточно сложно

    19:4510

    Стоимость одного гигабайта памяти TLC NAND накопителей SanDisk Ultra II SSD равняется 50 центам: Только младший представитель серии в пересчете цены на объем обходится дороже

    19:3920

    Продажи компьютеров Raspberry Pi перешагнули рубеж в 3,5 миллиона штук: На то, чтобы продать 500 000 мини-компьютеров, у Raspberry Pi Foundation ушло около трех месяцев

    19:011

    Смартфон Samsung Galaxy Mega 2 получит шестидюймовый дисплей HD, а в остальном источники расходятся: Смартфон Samsung Galaxy Mega 2 окажется больше, чем считали ранее

    18:315

    Стала известна стоимость твердотельных накопителей AMD Radeon : SSD AMD Radeon стоят минимум $100

    18:1519

    Google покупает компанию Jetpac, специализирующуюся на ПО для анализа графических файлов: Google купила Jetpac

    17:394

    Motorola готовит мощный смартфон Droid Turbo для рынка США: Основа Motorola Droid Turbo — SoC Qualcomm Snapdragon 805

    14:164

    Sony Xperia M2 Aqua — пыленепроницаемая и водозащищенная версия смартфона Xperia M2: С точки зрения характеристик Sony Xperia M2 Aqua не отличается от модели Xperia M2

    13:4017

    Intel продолжает удерживать лидерство на рынке графических решений для ПК с долей в 67,3%: Аналитики JPR опубликовали отчёт о состоянии рынка графических решений

    13:2911

    ECS предлагает использовать материнскую плату Z97-PK в связке с процессором Intel Pentium G3258: ECS Z97-PK позволяет разогнать CPU Pentium G3258 lо частоты 4,7 ГГц

    12:518

    Sony α5100 — беззеркальная камера формата APS-C с возможностями модели α6000, но в более компактном корпусе: Sony α5100 поддерживает запись видео в формате XAVC

    11:3619

    MediaTek MT6735 и MT6735M — бюджетные 64-разрядные платформы с поддержкой LTE, которые появятся в следующем году: MediaTek готовит дешёвые 64-разрядные SoC MT6735 и MT6735M

    11:0080

    Acer снизила прогноз по количеству проданных к концу года смартфонов с 10 до 4 млн аппаратов: Acer хочет продать к концу года уже лишь 4 млн смартфонов

    10:0013

    Процессор Athlon X4 860K обойдётся почти на $100 дешевле APU A10-7850K: Процессор Athlon X4 860K оценён в $95

    09:0018

    Gigabyte анонсировала пять смартфонов серии GSmart: В числе новинок модели GSmart Guru, GX2, T4, Mika M2 и Arty A3

    08:151

    BlackBerry выделила свои инновационные технические активы и патенты в подразделение BlackBerry Technology Solutions : BlackBerry создала новое подразделение BlackBerry Technology Solutions

    08:153

    1 сентября AMD снизит цены на процессоры FX-9590 и FX-6300, а также представит три новых модели линейки FX-8000: Стоимость процессора AMD FX-9590 с 1 сентября станет на 20% меньше

    07:304

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