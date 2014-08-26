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    26 августа 2014

    Opera Mini будет использоваться по умолчанию в телефонах линейки Asha:

    23:441

    Обновление Навител Навигатор 9.1.0.0 для iPhone/iPad:

    23:36

    Клиент Evernote 4.6.0 для Windows Phone улучшает работу с блокнотами:

    23:362

    Фотокамера для энтузиастов Fujifilm X30 представлена официально: Fujifilm X30 оценена в $600

    22:3534

    В мобильном банке «Альфа-Мобайл» есть возможность восстановления пароля для входа:

    21:422

    Вышла новая версия приложения E-NUM 3.2 для iOS:

    21:31

    Продуктами Opera для Android пользуется более 100 млн человек :

    21:27

    Первый смартфон программы Android One выйдет уже на следующей неделе, но по более высокой цене: Смартфоны Android One будут дороже чем обещали

    19:3313

    Швейцарская компания Swatch дополнит свои новые часы функциями фитнес-браслета: Компания Swatch сделает новые часы более умными

    17:4310

    Первые в мире жёсткие диски Seagate объёмом 8 ТБ начали поступать партнёрам компании: Seagate начала поставки HDD объёмом 8 ТБ

    17:06117

    Мини-ПК Zotac Zbox nano D518 с платформой ARM появится в продаже в сентябре по цене около $190: Мини-ПК Zotac Zbox nano D518 основан на SoC X6 Quad

    16:4313

    Mach Xtreme Technology использует флэш-память SLC NAND в USB-накопителях серии MX-ES Ultra: Максимальный объем памяти флэшек — 64 ГБ

    15:593

    Смартфон Intex Cloud FX, работающий под управлением FireFox OS, стоит $33: Смартфон Intex Cloud FX располагает 128 МБ оперативной и 256 МБ флэш-памяти

    15:3021

    Накопители Toshiba Canvio Alu: алюминиевый корпус и интерфейс USB 3.0: Обширное семейство Canvio пополнилось новыми представителями

    15:191

    Microsoft снижает стоимость планшетов Surface 2 на $100 для каждой модификации: Планшет Microsoft Surface 2 теперь можно приобрести за $350

    15:0715

    Смартфон Huawei Honor 3C Play стоит $97 в Китае и $177 в других регионах : Представлен смартфон Huawei Honor 3C Play

    14:431

    Huntkey добавляет в серию блоков питания X7 модель мощностью 1 кВт: Серия-долгожитель получила обновление

    13:056

    AMD выпустит процессор Athlon X2 450 (Kaveri): AMD Athlon X2 450 станет вторым представителем семейства Kaveri без встроенного GPU после модели Athlon X4 860K

    12:5111

    HP выпустит хромбук на платформе Nvidia Tegra K1: Хромбук HP на базе SoC Nvidia Tegra K1 получит 14-дюймовый дисплей

    10:4712

    Смартфон LG G3 Stylus анонсирован официально: LG G3 Stylus оснащен фирменным цифровым пером Rubberdium

    10:154

    HP готовит к выпуску планшетофон Slate 6 VoiceTab Plus на платформе Qualcomm Snapdragon 400: HP Slate 6 VoiceTab Plus наделен экраном диагональю 5,9 дюйма

    09:59

    Процессоры Intel Core i7-5820K, Core i7-5930K и Core i7-5960X (Haswell-E) оценены в $390, $583 и $1000 соответственно: Стала известна стоимость процессоров Intel Haswell-E

    09:3018

    Онлайновый сервис Twitch был куплен компанией Amazon за 970 млн долларов: Amazon купила Twitch за 970 млн долларов

    09:003

    Huawei не имеет планов по выпуску смартфонов с ОС Tizen : Huawei не будет выпускать смартфонов с Tizen

    08:305

    Алюминиевый корпус Lian Li PC-Q19 получил райзер-карту для плат расширения: Хорошее дополнение для корпуса типоразмера mini-ITX

    08:0010

    Термометр Scythe Kama Thermo 3 показывает температуру в градусах Цельсия и Фаренгейта: Термометр Scythe Kama Thermo 3 оценён в 10 евро

    07:305

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