  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    6 августа 2014

    LG G3 Stylus не будет принадлежать к числу флагманских смартфонов: LG G3 Stylus только внешне похож на модель G3, а по характеристикам будет значительно уступать флагману

    23:217

    В смартфоне Xolo 8X-1000 используется восьмиядерный процессор: Дисплей Xolo 8X-1000 защищен закаленным стеклом Gorilla Glass 3

    21:489

    Gigabyte подтверждает срок анонса 3D-карты Nvidia GeForce GTX 880 и говорит о намерении выпустить оригинальную модель: Анонс 3D-карты Nvidia GeForce GTX 880 ожидается в сентябре

    21:355

    Ninja Sphere — устройство для управления «умным» домом, основанное на открытом ПО: Устройство Ninja Sphere стоит $330

    20:442

    Netlist выпускает самые быстрые в отрасли модули памяти NVDIMM: В модулях NVvault NVDIMM используется контроллер собственной разработки Netlist

    20:253

    AMD анонсировала серверные ускорители FirePro S9150 и S9050: Серверный адаптер AMD FirePro S9150 построен на GPU Hawaii

    19:254

    Разработка панелей разрешением 4К для смартфонов продолжается: Серийный выпуск панелей разрешением 4К для смартфонов может начаться еще в этом году

    19:0831

    Смартфону Apple iPhone 6 с экраном большего размера может достаться более производительный процессор: Кристалл процессора смартфона Apple iPhone 6 с дисплеем размером 5,5 дюйма будет большего размера

    18:4826

    Ассортимент Lepa пополнили корпусные вентиляторы BOL.Quiet: В названии серии упомянута фирменная технология подшипников Barometric Oilless Bearing (BOL)

    18:321

    Galaxy готовит видеокарту GeForce GTX 750 Ti HOF длиной порядка 300 мм: Видеокарта Galaxy GeForce GTX 750 Ti HOF получит СО с тремя вентиляторами

    16:189

    Фотогалерея дня: часы Moto 360 и зарядная док-станция: Часы Moto 360 будут ощутимо крупнее LG G Watch

    15:5818

    Основой смартфона Xiaomi Redmi Note с поддержкой 4G выступила SoC Qualcomm Snapdragon 400: Xiaomi Redmi Note 4G получил 2 ГБ оперативной памяти

    15:271

    Жесткие диски Toshiba MD04ABA-V объемом до 5 ТБ предназначены для систем видеонаблюдения: Серия включает модель Toshiba MD04ABA500V объемом 5 ТБ и модель Toshiba MD04ABA400V объемом 4 ТБ

    15:181

    По соображениям безопасности Китай исключил продукцию Apple из списка продукции, разрешенной для госзакупок: В прошлом квартале продажи в Китае принесли Apple примерно 16% совокупного дохода

    13:3752

    Apple приписывают намерение 9 сентября анонсировать сразу оба варианта смартфона iPhone 6: Другие участники рынка, включая Samsung Electronics, уже давно и успешно предлагают смартфоны с большими экранами

    12:5724

    Intel снимет с производства пять мобильных процессоров Core i3 семейства Ivy Bridge: Производственную гамму покидают модели Core i3-3110M, Core i3-3217U, Core i3-3120M, Core i3-3130M и Core i3-3227U

    12:39

    «Умные» часы Timex Ironman One GPS+ оснащены дисплеем Mirasol, модемом 3G и приёмником GPS: Часы Timex Ironman One GPS+ оценены в $400

    12:324

    Корпус для малогабаритных ПК Gigabyte Essence вмещает плату типоразмера mini-ITX и один накопитель типоразмера 2,5 дюйма: Ожидается, что корпус для малогабаритных ПК Gigabyte Essence будет стоить не больше $100

    11:4911

    Первой страной, где начнутся продажи корпусов для ПК Thermaltake Urban S71 World of Tanks Edition, станет Россия: Модель Thermaltake Urban S71 World of Tanks Edition относится к категории full-tower

    11:1710

    Samsung и Apple решили снизить накал патентной борьбы: все иски за пределами США будут отозваны: Спор Samsung и Apple в США продолжится

    10:5632

    24-дюймовый монитор Benq XL2420G поддерживает технологию G-Sync: Монитор Benq XL2420G должен появиться в продаже осенью 2014 года

    09:307

    В Сети появились характеристики смартфона Moto G2: Смартфон Moto G2 получит пятидюймовый экран и SoC Snapdragon 400

    08:258

    Asus K007 – 7-дюймовый планшет с экраном Full HD и процессором Intel Moorefield: В Asus K007 используется SoC Intel Atom Z3560

    08:193

    Представлен среднеформатный объектив HD Pentax-DA645 28-45mm F4.5ED AW SR: HD Pentax-DA645 28-45mm F4.5ED AW SR — первый сверхширокоугольный зум-объектив для среднеформатных камер

    08:007

    Начат прием заказов на наборы модулей памяти DDR4 Crucial Ballistix Elite, Ballistix Sport и Value : В общей сложности предложено восемь наборов модулей памяти DDR4 Crucial

    07:006

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    август
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018