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    28 августа 2014

    Рукоятку зеркальной фотокамеры Pentax K-S1 украшают пять светодиодов: Pentax K-S1 оснащена датчиком изображения APS-C CMOS разрешением 20,1 Мп

    21:4546

    Смартфон Bartec Pixavi Impact X защищён от воды, падений и взрывов: Смартфон Bartec Pixavi Impact X выполнен в алюминиевом корпусе и стоит 1000-1200 долларов

    21:1518

    Google присматривается к ангару, в котором был построен самый большой самолёт в мире (Hughes H-4 Hercules): Google хочет купить ангар Говарда Хьюза

    20:2212

    Появились «живые» фото смартфона Huawei Ascend Mate 7: Смартфон Huawei Ascend Mate 7 будет выделяться тонкими рамками вокруг дисплея

    19:592

    3D-карта VTX3D Radeon R9 285 X-Edition работает на повышенной частоте GPU и оснащена 2 ГБ памяти: Видеокарта VTX3D Radeon R9 285 X-Edition получила 2 ГБ памяти

    19:12

    Lenovo готовит к выпуску флагманский восьмидюймовый Android-планшет IdeaTab S8-50 на платформе Bay Trail-T: Lenovo IdeaTab S8-50 работает под управлением Android 4.4

    18:524

    Мобильный ПК Toshiba Kira 102 оснащён дисплеем 2K, процессором Core i7 и стоит 1650 евро: Мобильный ПК Toshiba Kira 102 получил шасси из магниевого сплава

    18:5221

    Производитель монитора iiyama ProLite E2483HS обещает отсутствие мерцания при любом уровне яркости: iiyama ProLite E2483HS оснащен 24-дюймовым дисплеем типа TN

    16:456

    Умные часы Samsung Gear S со встроенным модулем 3G представлены официально: Слотя дл карт SIM интегрирован в ремешок Samsung Gear S

    13:30148

    Умные часы LG G Watch R официально рассекречены: LG G Watch R оснащены пластиковым дисплеем типа OLED диагональю 1,3 дюйма

    11:4962

    Asus представит 200-долларовый ноутбук F205TA под управлением Windows with Bing: В конфигурации Asus F205TA — экран диагональю 11,6 дюйма и 4 ГБ оперативной памяти

    11:2014

    В Китае представлен планшетофон Asus Fonepad 7 на платформе Intel Moorefield: В Asus Fonepad 7 (FE7530CXG) используется SoC Intel Atom Z3530

    10:305

    «Умные» часы Asus будут называться ZenWatch: Часы Asus ZenWatch получат металлический корпус

    09:005

    Смартфон Gionee V188 оснащён аккумулятором ёмкостью 5200 мА·ч и весит 182 г при толщине корпуса 10 мм: Смартфон Gionee V188 стоит 185 евро

    08:1022

    Представлен смартфон LG Gx 2: LG Gx 2 является двойником модели G Vista для североамериканского рынка

    08:004

    Беспроводные стереонаушники Plantronics BackBeat Pro используют настраиваемое шумоподавление: Кроме технических особенностей, Plantronics обещает поработать над качеством звука

    07:401

    Доля бюджетных процессоров Pentium и Celeron составляет около 60-70% всех отгруженных мобильных CPU Intel : Более половины мобильных процессоров, продаваемых Intel, приходится на бюджетные модели

    07:306

    Конкурс от iXBT.com в Instagram на самый лучший моддинг компьютера завершен! :

    01:305

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