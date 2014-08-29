  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    29 августа 2014

    Умные часы Asus ZenWatch будут стоить менее $199: Asus ZenWatch поступят в продажу в октябре

    22:443

    Игровой ПК Alienware Area-51 заключён в необычный корпус, оснащается процессорами Intel Haswell-E и тремя видеокартами: ПК Alienware Area-51 может похвастаться жидкостной системой охлаждения

    22:0530

    Toshiba CB30 — вариант ноутбука Toshiba Chromebook с процессором Intel Celeron N2830: Toshiba CB30 стоит $425

    21:201

    Intel анонсировала флагманские процессоры Core i7-5820K, Core i7-5930K и Core i7-5960X (Haswell-E): Процессоры Intel Haswell-E пополнили прайс-лист компании

    21:1520

    Фотогалерея дня: смартфон Lenovo Vibe X2: Смартфон Lenovo Vibe X2 получит необычный многослойный корпус

    20:373

    Goophone подделала изогнутый смартфон Samsung Galaxy Round: В отличие от оригинала, Goophone G910 базируется на простенькой SoC MediaTek MT6582

    17:5331

    Project Wing — проект Google по доставке грузов посредством беспилотных летательных дронов: Google Project Wing разрабатывается компанией уже два года

    17:445

    В оснащение смартфона BlackBerry Porsche Design P9983 вошел дисплей OLED диагональю 3,1 дюйма: BlackBerry Porsche Design P9983 получит съемную аккумуляторную батарею емкостью 2100 мАч и модем LTE

    15:505

    Nvidia снижает стоимость видеокарты GeForce GTX Titan Z на 37%, но только для системных интеграторов: Адаптер GeForce GTX Titan Z для сборщиков теперь стоит $1890

    15:0810

    Новые графические карты Nvidia Maxwell войдут в линейку GeForce GTX 900, минуя восьмисотое поколение: Nvidia решила назвать новые видеокарты GTX 980 и GTX 970

    14:2917

    Создатели беззеркальной камеры Olympus PEN E-PL7 не остались в стороне от «селфи»-тенденции: Olympus PEN E-PL7 позаимствовала кое-что у модели OM-D E-M10

    13:4017

    Прямой эфир из офиса iXBT.com – обсуждаем планшет Nvidia Shield Tablet:

    13:0015

    Мероприятие Apple, на котором представят новинки, состоится 9 сентября, а стоимость iPhone 6 может составить $750: Смартфон iPhone 6 может стать на $100 предыдущих моделей

    09:0086

    Apple не удалось добиться запрета на продажу смартфонов и планшетов Samsung: Очередной иск Apple к Samsung был отменён

    08:3098

    IDC отмечает продолжающееся улучшение ситуации на рынке ПК: Выход Windows 9 способен звкрепить успехи

    08:0812

    Смартфон GPad G5 оснащён шестиядерной платформой MediaTek MT6591 и стоит $250: Gionee представила смартфоны GPad G5 и Ctrl V4S

    07:303

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    август
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018