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    8 августа 2014

    Смартфон Pantech Pop Up Note, оснащенный экраном диагональю 5,5 дюйма, запечатлен вживую: Pantech Pop Up Note оснащен дактилоскопическим датчиком и приемником цифрового ТВ

    20:2412

    Смартфон Moto X+1 может получить платформу Snapdragon 801: Смартфоны Moto X+1 стали поступать оператору Verizon

    16:561

    Как утверждается, компания Samsung начала выпуск дисплеев, облегающих смартфон с трех сторон: Samsung Galaxy Note 4 может получить трехсторонний экран YOUM

    15:2652

    Микросхема IBM SyNAPSE предназначена для создания нейросетей: В 28-нанометровой микросхеме IBM SyNAPSE заключен миллион нейронов и 256 миллионов синапсов

    14:2933

    Magellan Echo Fit — фитнес-трекер с круглым дисплеем E Ink, способный работать автономно до восьми месяцев: Magellan Echo Fit работает об обычной часовой батарейки

    14:232

    Samsung Galaxy Alpha прошел сертификацию FCC: Стали точно известны два размера Galaxy Alpha — 133 и 67 мм

    14:002

    Samsung удалось повысить эффективность дисплея Super AMOLED при одновременном повышении разрешения: Как в Galaxy S5, так и в Galaxy S5 LTE-A используется дисплей типа Super AMOLED

    13:4464

    Анонс «умных» часов Samsung Gear Solo, оснащенных слотом для карты SIM, состоится в начале сентября: Samsung Gear Solo смогут самостоятельно звонить

    12:5619

    Доход Nvidia вырос на 13%, а чистая прибыль на 33%: Продажи Tegra увеличились на 200%

    12:528

    Миниатюрные твердотельные накопители Apacer μSDC-M Plus подходят для использования в беспилотных летательных аппаратах: В настоящее время доступны ознакомительные образцы Apacer μSDC-M Plus

    12:395

    Появилось фото «селфи»-смартфона Nokia Lumia 730 (Superman): Разработчики обозначили прошивку Lumia 730 кодовым словом Debian Red

    12:079

    MSI готовит к выпуску системную плату X99S Gaming 9 AC: Системная плата MSI X99S Gaming 9 AC рассчитана на процессоры Haswell-E

    12:03

    Coolpad готовит к выпуску смартфон Grand 5 на платформе MediaTek MT6595 и с поворотной камерой: В камере Coolpad Grand 5, предположительно, будет использован датчик Sony IMX220 разрешением 20 Мп

    11:372

    Флэш-контроллеры LSI SandForce SF3700 демонстрируют скорость передачи данных до 1300 МБ/с на смешанных нагрузках: Контроллеры флэш-памяти LSI SandForce SF3700 третьего поколения поддерживают интерфейс PCIe

    10:1810

    Контроллер Phison PS3110 поддерживает флэш-память TLC NAND: Phison PS3110 демонстрирует скорость последовательного чтения до 550 МБ/с

    09:58

    Хранилище OWC ThunderBay 4 RAID 5 Edition оснащено двумя портами Thunderbolt 2: Благодаря двум портам Thunderbolt 2, хранилище может быть включено в цепочку устройств

    09:4416

    В твердотельных накопителях Adata ISSS312 используется флэш-память типа MLC, A+ SLC и SLC: К достоинствам твердотельных накопителей Adata ISSS312 производитель относит высокую производительность и надежность

    09:31

    Модули памяти Adata XPG Z1 DDR4 предназначены для любителей разгона: Модули памяти Adata XPG Z1 DDR4 предложены по два и по четыре

    09:007

    Легкий ноутбук Gigabyte Q21 оснащен дисплеем размером 11,6 дюйма по диагонали: Легкий ноутбук Gigabyte Q21 весит 1,35 кг

    09:009

    На платах ASRock Q2900-ITX и Q2900M установлены процессоры Intel Pentium J2900 с пассивным охлаждением: Плата ASRock Q2900-ITX выполнена в типоразмере mini-ITX, ASRock Q2900M — microATX

    08:006

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