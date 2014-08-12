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    12 августа 2014

    OM Audio OM/One — акустическая система, «нарушающая» законы физики: Акустика OM Audio OM/One использует принцип магнитной левитации

    21:5032

    Nvidia раскрыла некоторые подробности о 64-разрядной платформе Tegra K1 Denver: SoC Nvidia Denver получит технологию Dynamic Code Optimization

    20:4833

    Gainward представила три адаптера GeForce GT 720, включая один с активной системой охлаждения: Адаптеры Gainward GeForce GT 720 работают на референсных частотах

    18:418

    Адаптеры Asus GeForce GT 720 выполнены в низкопрофильном варианте: Asus представила свои карты GeForce GT 720

    18:291

    Zotac оснастила видеокарту GeForce GTX 750 Zone Edition пассивной системой охлаждения: Адаптер Zotac GeForce GTX 750 Zone Edition разогнана в заодских условиях

    18:11

    Nvidia наделила видеокарту GeForce GT 720 графическим ядром GK208 с 192 ядрами CUDA: Представлена видеокарта GeForce GT 720

    17:5311

    Адаптер GeForce GTX 870 получит 1664 ядра CUDA и по производительности будет равен карте GeForce GTX 780: Адаптер GeForce GTX 870 получит 4 ГБ памяти с частотой 7 ГГц

    17:319

    Intel поделилась подробностями о процессорах Core M, основанных на архитектуре Broadwell: Intel рассказала о 14-нанометровых процессорах Broadwell

    15:1322

    Microsoft представит четвертого сентября смартфоны Nokia Lumia 730 и Lumia 830: Nokia Lumia 730 получит лицевую камеру разрешением 5 Мп, а модель Lumia 830 — тыльную камеру разрешением 20 Мп

    14:4717

    Линейка внешних накопителей Apacer AC233 пополнилась модификацией объёмом 2 ТБ: Накопитель Apacer AC233 стал доступен в объёме 2 ТБ

    14:21

    Редакция сайта iXBT.com проводит новый конкурс среди подписчиков iXBT.com в Instagram: На iXBT.com стартует новый конкурс

    13:4620

    ASRock H81TM-ITX R2.0 системная плата типоразмера Thin Mini-ITX для компактных компьютеров: ASRock H81TM-ITX R2.0 совместима с CPU Intel Core четвертого поколения, TDP которых не превышает 65 Вт

    13:417

    HP работает над планшетом Slate 12 Pro, оснащенным экраном диагональю 12,5 дюйма: Возможно, HP Slate 12 Pro окажется не чистым планшетом, а гибридом

    11:0114

    Skully AR-1 — «умный» мотоциклетный шлем с камерой заднего вида и модулем GPS: Шлем Skully AR-1 проработает автономно 9 часов

    10:0015

    Крошечный накопитель SanDisk Ultra Fit USB 3.0 обеспечивает скорость чтения на уровне 130 МБ/с: Флэшка SanDisk Ultra Fit USB 3.0 доступна в объёме до 64 ГБ

    09:004

    Мобильный ПК Acer Chromebook 13 (CB5-311-T7NN), основанный на SoC Tegra K1, оценён в $280: Хромбук Acer Chromebook 13 сможет работать автономно до 13 часов

    08:009

    Игровой ноутбук Alienware 13 будет доступен в четырёх модификациях с дисплеями разного разрешения: Игровой ноутбук Alienware 13 основана на процессорах Intel Core ULV и GPU GeForce GTX 860M

    07:308

    Google Nexus Foo — устройство без сенсорного дисплея и тыловой камеры, работающее под управлением Android Wear?: Google Nexus Foo — странное устройство с противоречивыми характеристиками

    07:007

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