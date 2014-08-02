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    2 августа 2014

    IDS и Icron Technologies подтвердили работу USB 3.0 на расстоянии до 100 м: Технология Icron ExtremeUSB расширяет возможности USB

    22:43

    Дата анонса смартфона Samsung Galaxy Note 4 выбрана с таким расчетом, чтобы перебить выход Apple iPhone 6: Компания Samsung анонсирует смартфон Galaxy Note 4 незадолго до открытия выставки IFA в Берлине

    21:56145

    Lenovo готовит к выпуску гибрид ультрабука и планшета Yoga 3 Pro и бизнес-ультрабук ThinkPad X250: Официальная премьера Lenovo Yoga 3 Pro и ThinkPad X250 ожидается на выставке IFA 2014

    21:111

    Xiaomi выбила LG из пятерки крупнейших производителей смартфонов: Xiaomi закрепила за собой 5,1% рынка смартфонов, что всего на 0,2% больше, чем у LG

    19:4017

    В компьютерном корпусе на колесах Lian Li PC-V2130 помещается до 10 карт расширения и до 19 накопителей: Объем корпуса Lian Li PC-V2130 категории full-tower — 94 литра

    18:2336

    Samsung запатентовала три разработки для умных часов с округлыми дисплеями: Американское патентное бюро выдало Samsung патенты D709873, D709874 и D709875

    17:4923

    Microsoft обратилась в суд, не сумев уладить разногласия с Samsung относительно взаимного лицензирования: Многократно нарастив продажи смартфонов с ОС Android, Samsung решила по-новому толковать условия контракта

    17:2517

    Серию блоков питания Cooler Master V Semi-Modular пополнила модель мощностью 750 Вт: Блок питания Cooler Master V750 Semi-Modular оснащен комбинированной кабельной системой

    12:361

    Смартфон HTC J Butterfly — модель HTC One (M8) в водонепроницаемом корпусе с основной камерой повышенного разрешения: Смартфон HTC J Butterfly оснащен камерой Duo Effect

    11:556

    Asustor подтверждает совместимость своих NAS с жесткими дисками WD Red и WD Red Pro, анонсирует выпуск NAS 7-й серии: Максимальный объем NAS Asustor 7-й серии будет равен 48 ТБ

    11:332

    Apple проговорилась о скором выпуске обновленной модели компьютера iMac с 27-дюймовым дисплеем: Компьютер Apple iMac с экраном размером 27 дюймов не обновлялся с прошлого года

    11:1833

    Появилось изображение смартфона HTC One M8, функционирующего под управлением Windows Phone: 19 августа HTC анонсирует смартфон One M8 с Windows Phone

    09:3013

    Представитель Samsung подтвердил наличие планов по выпуску двух флагманских моделей смартфонов в недалеком будущем: Поклонники продукции Samsung ждут выхода смартфонов Galaxy Alpha и Samsung Galaxy Note 4

    08:3038

    Samsung готовит европейскую версию смартфона Samsung Galaxy S5 LTE-A, но с дисплеем Full HD: Смартфон Samsung Galaxy S5 LTE-A для Европы получит обычный экран

    08:1028

    SteelSeries и Blizzard Entertainment объявили о выпуске игровой гарнитуры Siberia Elite World of Warcraft Edition: Выпуск игровой гарнитуры Siberia Elite World of Warcraft Edition приурочен к выходу дополнения Warlords of Draenor

    07:301

    Прошлый квартал оказался для Samsung не самым удачным из-за уменьшения продаж смартфонов: Доход Samsung за три месяца с апреля по июнь составил 6,1 млрд долларов

    07:0059

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