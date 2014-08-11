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    11 августа 2014

    Смартфон Motorola Moto G2 оценен в 250 евро: Motorola Moto G2 станет доступен для приобретения 10 сентября

    21:484

    Toshiba WERAM1100 — первый фитнес-браслет японской компании: В WERAM1100 используется собственная платформа Toshiba

    19:554

    Появились «живые» фото смартфона Samsung Galaxy Note 4: Samsung Galaxy Note 4, возможно, получил металлическую рамку

    17:0565

    В сентябре ожидается выпуск новой полнокадровой зеркальной фотокамеры Nikon: Устройство, предположительно, получит датчик изображения разрешением 24 Мп и процессор Expeed 4

    16:2527

    Продажи хромбуков в текущем году достигнут 5,2 млн штук: Аналитики ожидают утроение продаж хромбуков к 2017 году

    15:5516

    Nokia 130 — телефон с цветным экраном, FM-приемником и фонариком за 19 евро: В Nokia 130 используется программная платформа Series 30+

    13:4622

    Biostar готовит к выпуску системную плату Hi-Fi Z97Z7: Biostar Hi-Fi Z97Z7, по предварительным данным, получила восьмифазную подсистему питания

    12:329

    Huawei выпустит смартфон Honor 3C Play ценой 72 евро: Huawei Honor 3C Play получил 5-дюймовый дисплей и четырехъядерный процессор

    11:4416

    Появились фото 3D-карт HIS, Sapphire и Xfx на базе Radeon R9 285 (GPU Tonga): Система охлаждения каждой видеокарты насчитывает по два вентилятора

    10:554

    Смартфон HTC Desire 510 получит 64-разрядный процессор Qualcomm Snapdragon 410: HTC Desire 510 станет очередным конкурентом смартфону Motorola Moto G

    09:52104

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