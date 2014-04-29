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    29 апреля 2014

    Клавиатура Microsoft Type–Hover–Swipe способна распознавать жесты пользователя: Клавиатура Microsoft Type–Hover–Swipe располагает массивом из 64 инфракрасных датчиков

    21:5722

    Представлены мобильные APU AMD третьего поколения (Beema и Mullins), в конфигурацию которых входит ядро ARM : В середине года линейку мобильных APU дополнит решение верхнего сегмента под условным наименованием Kaveri

    21:1426

    Acer готовит хромбуки с процессором Core i3, а также новый флагманский смартфон Liquid Jade: Смартфон Acer Liquid Jade получит закруглённое защитное стекло

    20:314

    Asus представила видеокарту GeForce GTX Titan Z, работающую на частотах 705 МГц для ядра и 7000 МГц для памяти: Asus первой представила ускоритель GeForce GTX Titan Z

    19:434

    Фотосистему Leica T-System открыла беззеркальная камера Leica T (Typ 701) и два объектива: Начиная с 26 мая, камеру Leica T в черном или серебристом варианте можно будет купить за $1850

    19:3616

    EK Water Blocks готовит свои водоблоки для видеокарт Radeon R9 295X2 и GeForce GTX Titan Z : EK Water Blocks готовит шесть новых водоблоков

    19:15

    Apple обновляет MacBook Air: переход на новые процессоры обеспечивает до 12 часов автономной работы: Компьютеры Apple MacBook Air поставляются с операционной системой OS X

    17:5388

    Умные часы LG G Watch будут стоить 199 евро: LG G Watch поступят в продажу в июне

    17:058

    За первый квартал 2014 года Samsung Electronics удалось получить 51,8 млрд долларов дохода и 8,2 млрд долларов прибыли: По данным компании, успеху способствует популярность нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S5

    16:4710

    Смартфон iPhone 6 будет лишён оптической стабилизации изображения: Для нового смартфона Apple сделает выбор в пользу электронной стабилизации

    16:3639

    Sapphire анонсировала разогнанную 3D-карту R9 290X Vapor-X OC: GPU Sapphire R9 290X Vapor-X OC работает на частоте 1080 МГц

    16:303

    Водоблок Koolance VID-AR295X2 предназначен для 3D-карт AMD Radeon R9 295X2: Цена Koolance VID-AR295X2 — $180

    16:27

    Amazon займётся разработкой собственных серверных процессоров на архитектуре ARM: Amazon нанимает специалистов по разработке серверных решений на архитектуре ARM

    15:524

    Чистая прибыль LG Electronics за год выросла на 319%: LG отчиталась за первый квартал 2014 года

    15:008

    Universal Media Server v.3.6.0 - мультиплатформенный DLNA-совместимый медиа-сервер: Мультиплатформенный DLNA-совместимый медиа-сервер

    13:504

    JAlbum v.12.1 - программа для создания альбомов из фотографий и графических файлов: Бесплатная и простая программа для создания альбомов из фотографий и графических файлов

    13:15

    Опубликован последний отчет Nokia, включающий подразделение Devices & Services: продажи упали, операционная прибыль выросла: Первый квартал 2014 года Nokia завершила с 6,9 млрд евро в виде денежных средств и их эквивалентов

    12:5711

    ProduKey v.1.66 - утилита для просмотра серийных номеров программ в Windows: Утилита для просмотра серийных номеров программ в Windows

    12:40

    Представлен смартфон-камера Samsung Galaxy K zoom: Продажи Samsung Galaxy K zoom начнутся в мае по цене 499 евро в черном, белом и синем вариантах

    12:2517

    SmartSniff v.2.10 - бесплатная утилита для перехвата и просмотра TCP/IP-пакетов: Бесплатная утилита для перехвата и просмотра TCP/IP-пакетов

    12:05

    «Антишпионский» смартфон Blackphone построен на однокристальной платформе Nvidia Tegra 4i: Объем оперативной памяти Blackphone — 1 ГБ, а емкость аккумуляторной батареи — 2000 мА·ч

    11:576

    CloneSpy v.3.12 - утилита для очистки жестких дисков от ненужных и повторяющихся файлов: Утилита, предназначенная для очистки жестких дисков от ненужных и повторяющихся файлов

    11:30

    PDFCreator v.1.7.3 - программа для создания PDF-документов из данных практически любых приложений Windows: Программа для создания PDF-документов из данных практически любых приложений Windows

    10:55

    64-разрядные SoC для смартфонов MediaTek MT6732 и MT6752 с четырьмя и восемью ядрами увидят свет раньше, чем ожидалось: Однокристальные системы MediaTek с 64-разрядными процессорами будут нацелены на сегменты начального и среднего уровня

    10:5110

    У Google готова серверная плата для процессоров IBM Power8: Google рассматривает альтернативу архитектуре x86

    10:3420

    ProgDVB v.7.04 - универсальное приложение для просмотра цифрового ТВ и прослушивания радио: Мощное и универсальное приложение для просмотра цифрового ТВ и прослушивания цифрового радио

    10:20

    Bandizip v.3.11 - легкий, быстрый и бесплатный архиватор: Легкий, быстрый и бесплатный архиватор

    09:45

    Планшетный ПК Acer Iconia A5-810 получит дисплей Full HD и платформу MediaTek MT8392: Планшет Acer Iconia A5-810 получит дисплей диагональю 7,9 дюйма

    09:10

    Microsoft раздаст «облако» ученым: Microsoft Research объявляет о старте международного конкурса на получение грантов Azure for Research

    09:104

    На Едином портале госуслуг можно обсудить инвестпрограммы естественных монополий : На Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) появился раздел, предназначенный для размещения и общественного обсуждения инвестиционных программ субъектов естественных монополий

    08:35

    Acer использует в 8-дюймовом планшете A2-810 процессор Intel Atom Z3745: Acer A2-810 работает под управлением Android 4.2.2

    08:30

    Завершился 18-й Российский Интернет-Форум (РИФ+КИБ): C 23 по 25 апреля 2014 года в подмосковном пансионате «Поляны» прошел 18-й Российский интернет-форум (РИФ+КИБ).

    08:001

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