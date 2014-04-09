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    9 апреля 2014

    Массовое производство смартфона Apple с дисплеем 4,7 дюйма начнётся в июле, тогда как большей модели — в сентябре: Огромный смартфон Apple задержится до конца года

    22:3841

    Начались продажи корпусов для ПК Antec GX500: Корпус для ПК Antec GX500 целиком окрашен в черный цвет

    21:165

    Часы Samsung Gear 2 и Gear 2 Neo основаны на SoC Exynos 3250, а Gear Fit на микроконтроллере с ядром Cortex-M4: Стало известно, на каких платформах основаны новые носимые устройства Samsung

    20:089

    В приставке Amazon Fire TV обнаружен автономный электронный компонент, не подключенный к остальной части схемы: Специалисты iFixit поставили приставке Amazon Fire TV 6 баллов из 10 возможных за ремонтопригодность

    16:1514

    Специалисты iFixit высоко оценили ремонтопригодность часов Samsung Gear 2 : Часы Samsung Gear 2 заработали восемь баллов у iFixit

    15:3428

    Двухдисковое хранилище LaCie 2big получило интерфейс Thunderbolt 2 и новый внешний вид: Хранилища LaCie 2big с интерфейсом Thunderbolt 2 будут доступны в этом квартале в вариантах объемом 6, 8 и 12 ТБ

    15:281

    Модель Noctua NH-D15 стала флагманом линейки процессорных охладителей австрийской компании: Продажи Noctua NH-D15 стартуют в середине месяца по цене 89,90 евро

    14:5419

    Intel закроет фабрику в Коста-Рике и ликвидирует 1500 рабочих мест: Intel закроет завод в Коста-Рике

    14:4721

    Внешний двухдисковый массив OWC Mercury Elite Pro Dual оснащен интерфейсами Thunderbolt и USB 3.0: В комплект поставки OWC Mercury Elite Pro Dual входят кабели Thunderbolt и USB 3.0

    12:0516

    DC++ v.0.841 - бесплатный клиент для сетей, работающих по протоколу DC (Direct Connect): Бесплатный клиент для сетей, работающих по протоколу DC (Direct Connect)

    11:30

    Клавиатура Corsair Vengeance K70 доступна в вариантах с клавишами Cherry MX Blue, Cherry MX Brown и Cherry MX Red: Цена любой из трех версий Corsair Vengeance K70 — $130

    11:2816

    В твердотельных накопителях Memoright XT3 используется флэш-память типа TLC NAND: В настоящее время поставляются ознакомительные образцы накопителей Memoright XT3 объемом 128, 256 и 512 ГБ

    11:074

    PowerArchiver 2013 v.14.05 - мощный и функциональный архиватор: Мощный и удобный архиватор

    10:55

    Adobe Flash Player v.13.0 Final - известный флэш-плеер от Adobe: Популярный флэш-плеер от Adobe

    10:20

    DFX Audio Enhancer v.11.113 - программа для улучшения качества прослушиваемого аудио: Программа для улучшения качества прослушиваемого аудио

    09:45

    Минкомсвязь России представила экспертному сообществу итоги работы по развитию ИТ-отрасли за год: В Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации состоялось третье заседание Экспертного совета по развитию ИТ-отрасли

    09:10

    У SK Hynix готов первый в мире модуль памяти DDR4 объемом 128 ГБ: Серийный выпуск модулей памяти DDR4 объемом 128 ГБ SK Hynix планирует начать в первой половине будущего года

    09:0021

    Гибридные процессоры и графические карты AMD ускоряют работу в Adobe Creative Cloud Professional Video: Сотрудничество AMD и Adobe сделали возможной профессиональную обработку задач в режиме реального времени в разрешении 4K и выше для пользователей Adobe Premiere Pro CC, SpeedGrade CC и Media Encoder CC

    08:35

    Смартфон Lava Iris Pro 20 толщиной 7,7 мм стоит $250: Основой смартфона Lava Iris Pro 20 служит четырехъядерный процессор

    08:3014

    Мониторы ViewSonic VG2233SMH и VG2433SMH оснащаются матрицами типа ADS: Мониторы ViewSonic VG2233SMH и VG2433SMH оценены в 130 и 160 евро

    08:009

    Хранилище LaCie 5big обзавелось поддержкой Thunderbolt 2 и RAID 5 : Хранилища LaCie 5big с интерфейсом Thunderbolt 2 будут доступны объемом 10, 20 и 30 ТБ уже в этом квартале

    08:0010

    Новые возможности для резервного копирования 1С в программе Handy Backup: Бэкап 1С стал еще эффективнее в обновленном Handy Backup от Новософт

    08:00

    Компания PocketBook готовит к выпуску электронную книгу PocketBook Ultra с камерой для распознавания текста: Устройство PocketBook Ultra оценено в 200 евро

    07:404

    В Сети появились «живые» фотографии и дата выхода «умных» часов LG G Watch: Устройство LG G Watch появится на прилавках Великобритании по цене 180 фунтов стерлингов

    06:4014

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