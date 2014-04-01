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    1 апреля 2014

    По данным отраслевых источников, TSMC планирует до конца года освоить два 16-нанометровых техпроцесса : TSMC намерена предложить заказчикам техпроцессы 16nm FinFET, 16nm FinFET+ и 16nm FinFET Turbo

    23:404

    Процессоры пакетов 10GbE и GbE Marvell Prestera DX выпускаются по 28-нанометровой технологии: Производитель обещает скоро начать поставки ознакомительных образцов Marvell Prestera DX8216, DX3336 и DX3236

    23:15

    Дизайн нового флэш-накопителя LaCie создал Жан-Поль Готье: Накопитель LaCie Gaultier оснащен интерфейсом USB 2.0

    20:4911

    Завершилось создание совместного предприятия, которому передано полупроводниковое производство Panasonic: TowerJazz и Panasonic объединили усилия на рынке полупроводникового производства

    19:064

    Маршрутизатор Wi-Fi TP-Link M5360 оснащен модемом 3G и аккумулятором емкостью 5200 мАч: Маршрутизатор TP-Link M5360 уже продается в России по рекомендованной розничной цене 4 300 рублей

    18:4511

    Вышел новый номер журнала iТоги!: Новый номер журнала iТоги уже доступен в Apple App Store и Google Play Store

    18:333

    Процессоры Broadcom XLP500 имеют до 32 ядер NXCPU: Процессоры Broadcom XLP500 предназначены для коммуникационного оборудования

    18:16

    Samsung готовит планшет, оснащённый сразу двумя однокристальными платформами: Новый планшет Samsung получит две SoC Snapdragon 800

    17:5710

    Выпуск экранов для смартфонов Apple iPhone 6 начнется в мае, основным поставщиком названа компания Japan Display: В числе поставщиков экранов для Apple iPhone 6 названы компании Japan Display, Sharp и LG Display

    14:11129

    Imagination PowerVR Series6 — первый мобильный GPU, чья поддержка OpenCL 1.2 подтверждена Khronos: Графические процессоры PowerVR Series6 оптимизированы для использования OpenCL

    12:286

    SSD SanDisk CloudSpeed Extreme на 19-нанометровой памяти NAND выдерживают 10 полных перезаписей в день в течение пяти лет: SanDisk анонсирует SSD CloudSpeed Extreme, CloudSpeed Ultra, CloudSpeed Ascend и CloudSpeed Eco

    12:0710

    Codec v.8.4g - обновленная версия кодеков и фильтров: Сборник кодеков и фильтров для просмотра фильмов на компьютере

    12:052

    3D-карта AMD Radeon R9 295X2 получит 8 ГБ памяти и будет поставляться в фирменном кейсе: 3D-карта AMD Radeon R9 295X2 будет располагать пятью видеовыходами

    12:008

    Silicon Motion пополнила линейки однокорпусных SSD Ferri-eMMC и FerriSSD четырьмя моделями объемом до 64 ГБ: Silicon Motion расширяет ассортимент однокорпусных накопителей Ferri-eMMC, соответствующих спецификации eMMC 4.5

    11:422

    Norman Malware Cleaner v.2014.04.01 - бесплатная утилита для удаления различных видов вредоносного ПО: Бесплатная утилита для удаления различных видов вредоносного ПО

    11:30

    В Сети появились «живые» фото смартфона iPhone 6: Фото смартфона iPhone 6 указывают на выступающую из корпуса камеру

    11:2013

    AMD планирует завоёвывать рынок платформ для смартфонов с новым GPU Jawa, который получит 384 потоковых процессора: AMD создаёт новую торговую марку NeoDar

    11:2011

    На серийный выпуск симметрирующего переходника для USB уже собрано почти полмиллиона долларов: Переходник оценен в $1,04

    11:0121

    GOM Player v.2.2.57 – бесплатный медиаплеер: Бесплатный и достаточно удобный медиаплеер

    10:552

    Ares Galaxy v.2.2.8 - бесплатная программа для обмена файлами любых типов: Бесплатная программа для обмена файлами

    10:201

    iBasso готовит смартфон HiFiPhone, оснащённый ЦАП Wolfson WM8740 и 128 ГБ памяти: Смартфон iBasso HiFiPhone появится по цене $500

    10:158

    Интернет-отрасль и Рособрнадзор договорились бороться с незаконным контентом по ЕГЭ: Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Федеральная служба по надзору в сфере образования (Рособрнадзор) при поддержке Минкомсвязи России как регулятора интернет-отрасли подписали меморандум о взаимодействии и взаимопонимании в вопросах пр

    09:452

    Научная экосистема Сарова станет базой российских исследований в сфере кибербезопасности: Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров и его заместитель Марк Шмулевич посетили с рабочим визитом Российский федеральный ядерный центр «Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (РФЯЦ-ВНИИЭФ) и работающий п

    09:10

    Компания Nikon все же решила отзывать камеры D600: Nikon D600 можно с доплатой поменять на Nikon Df

    09:0013

    Autodesk объявляет о выпуске новых версий своих программных комплексов: Autodesk объявила о выпуске 2015 версий программных комплексов

    08:352

    LaCie представила накопитель Fuel объёмом 2 ТБ стоимостью $250: Стоимость накопителя LaCie Fuel 2 ТБ составляет $250

    08:30

    Ученые IBM нашли способ использования литографии для выпуска полупроводниковой продукции по нормам «1 нм и менее»: Сроки коммерциализации разработки ученые пока не называют

    08:0010

    "Авто Ускорение" для iPhone измерит реальное время разгона автомобиля: У российских автолюбителей появилась возможность измерить точное время разгона своего автомобиля до 100 км/час при помощи нового iOS-приложения "Авто Ускорение"

    08:001

    Покупка GlobalFoundries обойдется TSMC в 12 млрд долларов: По итогам 2012 года TSMC принадлежало 49,5% рынка полупроводникового производства

    07:007

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