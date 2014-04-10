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    10 апреля 2014

    Объектив AF-S DX Nikkor 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR предназначен для цифровых зеркальных камер Nikon DX: Продажи объектива AF-S DX Nikkor 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR должны начаться в мае по цене $900

    23:517

    Начались продажи APU AMD Athlon 5350, AMD Athlon 5150, AMD Sempron 3850 и AMD Sempron 2650 в исполнении AM1 (Kabini): Гибридные процессоры AMD Athlon и AMD Sempron оснащены двумя портами SATA 6 Гбит/с

    21:2715

    Объем твердотельных накопителей Apacer SFD 25H-M достигает 1 ТБ: О цене твердотельных накопителей Apacer SFD 25H-M данных пока нет

    20:181

    Смартфон Samsung Galaxy S5 заработал у iFixit всего пять баллов: Смартфон Samsung Galaxy S5 не очень ремонтопригоден

    19:0547

    Представлен смартфон Samsung Galaxy Ace Style: Продажи Samsung Galaxy Ace Style в кремовом и темно-сером вариантах по всему миру начнутся в этом месяце

    18:5815

    Производительность шестиядерной платформы MediaTek MT6591 не сильно отличается от MT6592: SoC MediaTek MT6591 способна набрать 23 600 баллов в AnTuTu

    18:1617

    Телефоны Nokia 225 и Nokia 225 Dual SIM неделями не требуют подзарядки и стоят 40 евро за штуку: В оснащении Nokia 225 обращает на себя внимание наличие слота microSD

    17:5624

    Однокристальная платформа LG Odin появится уже в ближайшее время, но не в смартфоне G3: LG решила не использовать SoC Odin в смартфоне G3

    17:446

    Пользовательский интерфейс смартфона LG G3 выполнен с соблюдением принципов flat-дизайна: Смартфон LG G3, как ожидается, будет представлен в следующем месяце — 17 мая

    17:1714

    AMD FreeSync станет частью стандарта Display Port 1.2a, а Nvidia G-Sync может остаться нишевым решением: Технология AMD FreeSync не требует дополнительных аппаратных средств и является бесплатной

    17:109

    За прошедший квартал MediaTek удалось продать 70 млн SoC и получить доход в размере 1,52 млрд долларов: MediaTek получила доход в размере 1,52 млрд долларов

    16:354

    За этот год Apple намерена продать 65 млн «умных» часов, анонс которых намечен на сентябрь: Производством iWatch займётся Quanta

    14:4230

    Мобильная флэшка Apacer AH174 Football ориентирована на любителей футбола: Накопитель Apacer AH174 Football выпускается в трех варианта объема: 8, 16 и 32 ГБ

    14:058

    Google Drive v.1.15 - программа для облегчения доступа к персональному хранилищу файлов Google: Программа для облегчения доступа к персональному хранилищу файлов Google

    13:151

    В Samsung придумали, как сделать дешевле планшет с 10-дюймовым экраном 2К: Представители цепочки поставок готовятся к заказам Samsung на компоненты для планшетов с экранами 2K

    12:4432

    Необычный планшет-трансформер Acer Aspire Switch SW5 будет основан на платформе Intel Atom Z3745: Планшет Acer Aspire Switch SW5 получит десятидюймовый дисплей HD

    12:447

    Trillian v.5.4 Build 16 - интернет-пейджер с возможностью обмена сообщениями по разным протоколам: Интернет-пейджер с возможностью обмена сообщениями по протоколам AIM, ICQ, MSN и другим

    12:40

    Процессоры Intel Haswell Refresh в апреле не выйдут: Ждать появления процессоров Intel Haswell Refresh осталось недолго

    12:2211

    Опубликованы предварительные сведения о 3D-карте Nvidia GeForce GTX 880 на базе GPU GM204: Потребляемая мощность 3D-карты Nvidia GeForce GTX 880 не превысит 230 Вт

    12:1217

    Microsoft Security Essentials v.4.5.216.0 - бесплатный антивирус для защиты ОС Windows: Бесплатный антивирус от Microsoft

    12:05

    Водоблоки EK Water Blocks EK-FC780 GTX WF3 предназначены для 3D-карт серии Gigabyte GTX 780 (Ti) WindForce 3X: Водоблок EK-FC780 GTX WF3 является водоблоком с полным покрытием

    11:57

    Windows 8.1 Update уже готов для ваших компьютеров: Обновление Windows 8.1 и Windows RT 8.1 со вчерашнего дня доступно всем пользователям

    11:309

    В BlackBerry рассматривают возможность продажи бизнеса по выпуску смартфонов: BlackBerry попытается закрепиться в корпоративном сегменте с помощью инвестиций, поглощений и партнерских связей

    11:2421

    3D-карта AMD Radeon R9 390X поколения Pirate Islands получит 20-нанометровый GPU Bermuda с 4224 потоковыми процессорами: Карты AMD Pirate Island начнут появляться уже в летом

    11:208

    Новый Технологический центр Microsoft открыт в Москве: Открытие нового Технологического центра Microsoft – это еще один шаг компании по развитию ИТ рынка в России

    10:55

    Официально прекращена техническая поддержка Windows XP и Office 2003 - заявление от Microsoft: Microsoft объявила о прекращении технической поддержки операционной системы Windows XP и пакета офисных приложений Office 2003

    10:203

    По подсчетам IDC, в первом квартале 2014 года рынок ПК оказался на 4,4% меньше, чем за год до этого: Специалисты аналитической компании IDC подвели итоги первого квартала 2014 года на рынке ПК

    10:001

    Acer готовит восьмидюймовый планшет Iconia A1-840 на платформе Intel Bay Trail: Планшет Acer Iconia A1-840 получит SoC Atom Z3745

    10:003

    Состоялся выпуск Dr.Web для MS Exchange 9.0: «Доктор Веб» сообщает о выпуске девятой версии продукта Dr.Web для MS Exchange

    09:45

    Планшет Asus Transformer Pad TF103C получит платформу Intel Atom Z3745: Планшет Asus Transformer Pad TF103C будет стоить 300 евро

    09:237

    Восстановление паролей от Passcovery охватило видеокарты NVIDIA Maxwell: GPU Восстановление Паролей от Passcovery Охватило Видеокарты NVIDIA Maxwell

    09:104

    Обновленная система iTMan Inventory «научилась» анализировать данные об аппаратном обеспечении: ITMan объявляет о выходе обновлений к программе iTMan Inventory

    08:35

    Экран занимает почти всю переднюю панель смартфона Sharp Aquos Xx 302SH: Уникальность смартфона Sharp Aquos Xx 302SH видна с первого взгляда

    08:0020

    ABBYY представляет первые решения на базе технологии Compreno – для корпоративного поиска и извлечения данных: ABBYY выпускает решения для корпоративного поиска и извлечения данных на базе технологии понимания, анализа и переводов текстов ABBYY Compreno

    08:00

    Фото дня: объектив Nikon 18-300mm f/3.5-6.3G VR ED DX: Объектив Nikon 18-300mm f/3.5-6.3G VR ED DX отличается от модели Nikkor 18-300mm f/3.5-5.6G DX меньшими размерами и массой

    07:0012

    В бизнес-планшете Lenovo ThinkPad 10 используется процессор Intel Atom Z3795 (Bay Trail): Планшет должен Lenovo ThinkPad 10 быть официально представлен в этом месяце и до конца апреля поступить в продажу

    06:408

    Apple рассчитывает получить еще 2,2 млрд долларов с компании Samsung за нарушение патентов: Требование Apple о возмещении ущерба является ключевым моментом суда, начавшегося на прошлой неделе

    00:4424

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