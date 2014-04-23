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    23 апреля 2014

    Первая партия браслетов Samsung Gear Fit в количестве 200-250 тыс. устройств была распродана за 10 дней: Браслет Samsung Geaк Fit может стать хитом продаж

    21:2731

    Смартфон Samsung SM-T2558 получит семидюймовый дисплей разрешением HD: Samsung готовит свой самый огромный смартфон

    21:0129

    Беспроводной SSD Toshiba Canvio AeroMobile объёмом 128 ГБ стоит $210: Беспроводной SSD Toshiba Canvio AeroMobile оснащён кардридером

    20:4211

    Смартфон Amazon сможет предоставить пользователю дополнительные функции и информацию при наклоне аппарата: Смартфоном Amazon можно будет управлять наклонами корпуса

    19:486

    Стали известны характеристики процессоров Intel Atom Z3735F и Z3735G: Процессоры Atom Z3735F и Z3735G почти полностью копируют CPU Z3735D и Z3735E

    18:488

    Google совместно с SunPower будут сдавать в аренду солнечные батареи: Google и SunPower создали фонд на 250 млн долларов

    17:4716

    Japan Display готовит экраны для планшетов диагональю 10,1 дюйма разрешением Ultra HD: Japan Display готовит дисплеи для планшетов с плотностью 436 ppi

    17:224

    Motorola продала 6,5 млн смартфонов за первый квартал текущего года: Motorola удалось продать 6,5 млн смартфонов с начала года

    16:417

    Amrel называет Rocky RF10 единственным в мире полностью защищенным 17-дюймовым ноутбуком: При габаритах 410 х 316 х 71 мм ноутбук Rocky RF10 весит 5,89 кг

    15:0014

    Samsung готовит к выпуску смартфон Galaxy S5 Prime SM-G906 с металлическим корпусом и экраном 2K: Смартфон Samsung Galaxy S5 Prime SM-G906 будет построен на однокристальной системе Snapdragon 805 APQ8084

    14:0096

    Представлен смартфон OnePlus One, предлагающий топовые характеристики за $300: Смартфон OnePlus One получил SoC Snapdragon 801 и 3 ГБ оперативной памяти

    13:5517

    Стало известно, кто и когда начнет выпускать по заказу HP серверы на архитектуре ARM: Серверы на архитектуре ARM вряд ли сразу станут угрозой для Intel

    13:337

    В мониторе Eizo FlexScan S1933 на базе панели IPS применены приемы, снижающие утомление глаз: На монитор Eizo FlexScan S1933 распространяется действие пятилетней гарантии

    12:009

    Daum PotPlayer v.1.6.46945 - бесплатный функциональный медиаплеер: Бесплатный функциональный медиаплеер

    11:303

    Toshiba начинает серийный выпуск первой в мире 15-нанометровой флэш-памяти NAND: Toshiba вот-вот начнет выпуск 15-нанометровых чипов флэш-памяти типа MLC NAND плотностью 128 Гбит

    11:159

    UNetbootin v.6.03 - бесплатная программа для создания загрузочных USB с Ubuntu, Fedora и прочими Linux: Бесплатная программа для создания загрузочных USB с Ubuntu, Fedora и прочими Linux

    10:55

    Твердотельные накопители Micron M500DC предназначены для вычислительных центров: Накопители Micron M500DC выпускаются в четырех вариантах объема — 120, 240, 480 и 800ГБ

    10:253

    Rufus v.1.4.7 - небольшая утилита для форматирования и создания загрузочных USB-флешек: Небольшая утилита для форматирования и создания загрузочных USB-флешек

    10:20

    Microsoft озвучила дату закрытия сделки по приобретению подразделения Nokia Devices & Services: Сообщение размещено Брэдом Смитом (Brad Smith)

    09:451

    Планшеты Xplore Technologies XC6 защищены по стандартам MIL-STD-810G и IP67, и весят 2,4 кг: Планшеты Xplore Technologies XC6 стоят $5300

    09:302

    Назван крупнейший покупатель процессоров Intel для смартфонов: Тайваньские поставщики компонентов назвали крупнейшего покупателя процессоров Intel для смартфонов

    09:2517

    «Лаборатория Касперского» фиксирует резкий рост атак с целью завладеть валютой Bitcoin: Распространение вредоносных программ для добычи криптовалюты Bitcoin обманным путем стало одним из факторов роста числа финансовых атак

    09:104

    Ассортимент Sapphire пополнила 3D-карта Radeon R9 270X Black Diamond Edition: 3D-карта Sapphire Radeon R9 270X Black Diamond Edition оснащена четырьмя видеовыходами

    09:05

    Приложение «Госуслуги» поможет жителям столицы записаться к врачу: Новое приложение от Правительства Москвы

    08:351

    В AUO разработана технология струйной печати панелей OLED, готов 14-дюймовый прототип: У AUO все хорошо с разработками в области OLED, но наладить серийный выпуск пока не получается

    08:3051

    В планшете Microsoft Surface 3 будут использоваться плоские тепловые трубки толщиной 0,6 мм : Производители охлаждающих модулей уменьшили толщину тепловых трубок для мобильных устройств до 0,6 мм

    08:0022

    Почта и Облако Mail.Ru заработали в связке: Mail.Ru интегрировал Почту и Облако

    08:004

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