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    4 апреля 2014

    Смартфон Samsung ATIV SE появился на сайте Verizon: Появление Samsung ATIV SE на сайте оператора позволило получить ответы на вопросы о цене и сроке начала продаж новинки

    23:3828

    Стало известно, сколько будет стоить в Европе смартфон OnePlus One: Смартфон OnePlus One в Европе будет стоить 350 евро

    21:248

    В серию 3D-карт XFX Radeon R5 230 вошло сразу пять моделей: GPU 3D-карт XFX Radeon R5 230 работают на частоте 625 МГц

    20:498

    Casio XJ-UT310WN — самый яркий короткофокусный проектор LampFree: Разрешение Casio XJ-UT310WN — 1280 x 800 пикселей (WXGA)

    20:272

    Ноутбук Eurocom M4 оснащён дисплеем диагональю 13,3 дюйма разрешением 3200 x 1800 пикселей (QHD+): Стандартная модификация ноутбука Eurocom M4 оценена производителем в 1146 долларов

    19:0320

    Начались продажи кулеров EVGA ACX для 3D-карт GeForce GTX Titan Black: Цена охладителя EVGA ACX — $40

    16:207

    EK Water Blocks EK-SBAY DDC 3.2 — комбинация из помпы и резервуара, занимающая один отсек типоразмера 5,25 дюйма: Цена EK Water Blocks EK-SBAY DDC 3.2 — 139,95 евро

    15:561

    ОС Microsoft Windows будет бесплатной для мобильных устройств с экранами размером менее 9 дюймов и устройств IoT: Эти шаги позволят упрочить позиции ОС Microsoft Windows на рынке мобильных устройств

    15:4536

    3D-карта Sapphire R9 290 Vapor-X OC разогнана в заводских условиях: Поставки Sapphire R9 290 Vapor-X в торговую сеть уже начались

    14:532

    Технология Arecont Vision STELLAR позволяет получать цветные изображения почти в полной темноте: Технология STELLAR (Spatio TEmporal Low Light ARchitecture) существенно улучшает работу камер

    14:374

    Микросхема драйвера светодиодов Marvell 88EM8189 оснащена интерфейсом I2C: Микросхема Marvell 88EM8189 является частью платформы Marvell Smart Lighting Platform

    14:213

    В наушниках-вкладышах Roccat Syva используются 10-миллиметровые излучатели: Наушники-вкладыши Roccat Syva уже поступили в продажу по цене 30 евро

    13:572

    Телефон Gresso Azimuth построен на платформе Series 40 и поддерживает две карты SIM: Запланирован выпуск 999 экземпляров Gresso Azimuth

    13:3420

    Core FTP v.2.2.1796 - простой и быстрый FTP-клиент с поддержкой FXP и защищенных соединений: Простой и быстрый FTP-клиент с поддержкой FXP и защищенных соединений

    12:40

    PassMark PerformanceTest v.8.0 Build 1032 - набор тестов для оценки производительности ПК: Набор тестов от PassMark, позволяющих оценить общую производительность вашего ПК по сравнению с другими компьютерами

    12:05

    Daphne v.2.00 - бесплатная утилита, позволяющая управлять системными процессами Windows: Бесплатная утилита, позволяющая управлять системными процессами Windows

    11:30

    Новая версия 3D-карты Gainward GeForce GTX 780 Phantom оснащена 6 ГБ памяти: К достоинствам 3D-карты Gainward GeForce GTX 780 Phantom с 6 ГБ памяти относится восьмифазная подсистема питания

    11:24

    Стыковочная станция Elgato Thunderbolt Dock оценена в 230 евро: Док Elgato Thunderbolt Dock оснащен двумя портами Thunderbolt 10 Гбит/с

    11:127

    MediaInfo v.0.7.68 - утилита, отображающая техническую информацию о любых аудио- и видео-файлах: Небольшая утилита, отображающая техническую информацию о любых аудио- и видео-файлах

    10:55

    Появилось первое фото смартфона Samsung Galaxy S5 Zoom (K Zoom): Предположительно, разрешение камеры Samsung Galaxy K Zoom составит 19-20 Мп

    10:5446

    Подробности о последних обновлениях Windows: Компания представила объединенную платформу для разработки, новые программные возможности Windows Phone 8.1, а также Windows 8.1 с обновлением и новой моделью лицензирования. Кроме того, компания Nokia анонсирует выход новых смартфонов Lumia.

    10:2012

    Обнаружен троянец, ворующий деньги с QIWI-Wallet: «Лаборатории Касперского» обнаружили новый в своем подходе к незаконному обогащению троянец Waller

    09:45

    Навигатор Garmin zūmo 590LM в усиленном исполнении предназначен для мотоциклов и может работать в паре со смартфоном: По степени защиты навигатор Garmin zūmo 590LM соответствует рейтингу IPX7

    09:301

    All My Movies v.7.9 - новая версия каталогизатора фильмов: Новая версия каталогизатора фильмов

    09:101

    Начались поставки Aptina AR1011HS — первого дюймового датчика изображения, поддерживающего видео 4K: В полном разрешении датчик Aptina AR1011HS способен вести видеосъемку с частотой 60 к/с

    09:007

    Завершена разработка программного обеспечения для системы «Независимый регистратор»: В Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации состоялось заседание приемочной комиссии по первому этапу выполнения работ по системе «Независимый регистратор»

    08:35

    Каждый проданный в мире смартфон приносит TSMC в среднем $8, а будет приносить $10: Что касается планшетов, сейчас в цене каждого из них есть $3-4, получаемых TSMC

    08:306

    ИнфоТеКС запатентовала технологию обнаружения вредоносного ПО в ядре операционной системы: Компания ИнфоТеКС сообщает о получении патента для нового способа обнаружения вредоносного программного обеспечения в ядре операционной системы

    08:00

    В сенсорном мониторе NEC MultiSync E232WMT используется 23-дюймовая панель AH-IPS со светодиодной подсветкой: Продажи NEC MultiSync E232WMT стартуют в этом месяце по цене $629

    08:004

    Устройство Xiaomi MiKey имеет вид аудиоштекера (плага), на конце которого расположена программируемая кнопка: Продажи Xiaomi MiKey стартуют 8 апреля по цене 0,8 доллара

    07:4019

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