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    11 апреля 2014

    Gigabyte представила видеокарту GeForce GTX Titan Black с новой СО WindForce 3X 600W в комплекте: Видеокарта Gigabyte GeForce GTX Titan Black GV-NTITANBLKGHZ-6GD-B оснащена СО WindForce 3X 600W

    21:317

    Смартфон Lenovo Golden Warrior S8 предлагает восьмиядерную платформу и дисплей HD диагональю 5,3 дюйма за $130: Lenovo представила новый смартфон Golden Warrior S8

    19:2343

    15 апреля Google позволит всем желающим приобрести очки Google Glass: Google устраивает распродажу очков Glass по $1500

    19:0915

    Смартфоны Samsung Galaxy S5 также имеют региональные ограничения: Региональные ограничения смартфона Samsung Galaxy S5 усилены

    18:5436

    Обновление Dr.Web 9.01.1 для Android: Обновление связано с добавлением возможности покупки двухгодичной и годичной лицензии, не включающей услуги технической поддержки

    16:50

    Amazon работает уже над седьмым и восьмым поколением беспилотных дронов для доставки товаров: Amazon активно работает над программой Prime Air

    15:2340

    В игровой мыши Logitech G502 Proteus Core используется оптический датчик разрешением 12000 точек на дюйм: Игровая мышь Logitech G502 Proteus Core имеет проводное подключение

    15:0018

    Сотрудники подали групповой иск против Apple, Google и других компаний, требуя 9 млрд долларов недополученных зарплат: Сговор между работодателями позволял занижать зарплаты

    14:1730

    IOzone Filesystem Benchmark v.3.424 - ПО для проверки быстроты выполнения файловых операций: Бесплатное ПО для проверки быстроты выполнения файловых операций

    13:15

    Database.NET v.11.0 - бесплатный клиент для работы с популярным базами данных: Бесплатный клиент для работы с популярным базами данных

    12:40

    Freemake Music Box v.1.0.1.1 - бесплатная программа для поиска и прослушивания музыки в Сети: Бесплатная программа для поиска музыки в Сети

    12:053

    Беспроводная клавиатура Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 оснащена тачпэдом и предназначена для HTPC: Продажи Logitech Illuminated Living-Room Keyboard K830 в США и Европе начинаются в этом месяце по цене $100

    11:5413

    Raspberry Pi Compute Module — известный микрокомпьютер стал еще меньше, приняв форму модуля SO-DIMM: На плате Raspberry Pi Compute Module размерами 67,6 x 30 мм находятся ключевые компоненты микрокомпьютера

    11:408

    WinHTTrack v.3.48.2 - бесплатная утилита для скачивания целых веб-сайтов: Бесплатная утилита для скачивания целых веб-сайтов

    11:302

    M3D The Micro — 3D-принтер стоимостью 199 долларов, на выпуск которого за несколько дней собрано более 2,2 млн долларов : В качестве расходного материала в M3D The Micro используется нить из пластика диаметром 1,75 мм

    11:1410

    Новые гранты для российских стартапов от Фонда Microsoft: Стартовал очередной тур отбора заявок стартапов на гранты Фонда посевного финансирования Microsoft, который продлится до 23 апреля 2014г.

    10:551

    Samsung включает в серии Pro, Evo и Standard карты памяти SD и microSD объемом от 4 до 64 ГБ: Карточки памяти Samsung серий Pro, Evo и Standard являются водонепроницаемыми

    10:4518

    «Лаборатория Касперского» зафиксировала 28 миллионов кибератак с целью кражи денег за 2013 год: Киберпреступники все чаще пытаются получить доступ к электронным счетам пользователей

    10:20

    myMail — лидирующий альтернативный почтовый клиент для iOS: myMail, мобильный клиент для работы с несколькими почтовыми аккаунтами

    09:45

    Компас-3D v.15 стал совместим с технологией виртуализации NVIDIA GRID: Подтверждена совместимость новой версии популярной системы автоматизированного проектирования с технологией виртуализации NVIDIA GRID

    09:102

    AUO созданы панели AMOLED: размером 5,7 дюйма и разрешением 2560 x 1440 пикселей и размером 1,6 дюйма для умных часов: AUO продолжает разработку панелей AMOLED, но никак не освоит их серийный выпуск

    09:0031

    Одобрен законопроект по упрощенной процедуре привлечения высококвалифицированных иностранных ИТ-специалистов: Правительство Российской Федерации сегодня приняло решение о внесении в Государственную Думу проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 132 Федерального закона “О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации”»

    08:357

    Системная плата ECS A58F2P-M4 — первая плата ECS на чипсете AMD A58 FCH с процессорным гнездом FM2+: Подсистема питания ECS A58F2P-M4 построена по четырехфазной (3+1) схеме

    08:301

    40 000 долларов заработали за неделю авторы фальшивого антивируса: ESET объясняет, как распознать подделку на Google Play

    08:006

    Внешнее хранилище Akitio Thunder2 Quad рассчитано на четыре накопителя и оснащено интерфейсом Thunderbolt 2: Цена хранилища Akitio Thunder2 Quad — $450

    08:009

    Индийское подразделение компании Samsung снизило начальную цену на смартфон-«раскладушку» Samsung Galaxy Golden (I9230): Стоимость устройства Samsung Galaxy Golden (I9230) составляет 500 долларов

    06:5021

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