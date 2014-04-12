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    12 апреля 2014

    Plastic Logic показала цветную гибкую четырехдюймовую панель AMOLED с органическими тонкопленочными транзисторами: Специалистами Plastic Logic создана полностью органическая панель AMOLED разрешением 360x128 пикселей

    18:3329

    Системная плата MSI Z97 XPower AC будет поддерживать процессоры Intel, у которых «сорвало крышу»: Системная плата MSI Z97 XPower AC ориентирована на любителей разгона

    15:4814

    Угол поля зрения объектива Lensbaby 5.8mm f/3.5 Circular Fisheye равен 185°: Объектив Lensbaby 5.8mm f/3.5 Circular Fisheye в вариантах для камер Canon и Nikon стоит $300

    14:179

    Опубликованы спецификации модульного смартфона Google Project Ara Module Developers Kit 0.10: На шасси Ara можно будет компоновать смартфоны разного типа

    13:1039

    Системная плата MSI AM1I типоразмера Mini-ITX рассчитана на APU AMD в исполнении AM1 (Kabini): Плата MSI AM1I рассчитана на установку одного или двух модулей памяти DDR3-1333 или DDR3-1600

    12:30

    Специалисты iFixit разобрали фитнес-браслет Samsung Gear Fit : Фитнес-браслет Samsung Gear Fit получили шесть баллов у iFixit

    10:3077

    3D-карта HIS R9 290X IceQ X² Turbo разогнана производителем: Конструкция охладителя 3D-карты HIS R9 290X IceQ X² Turbo включает пять тепловых трубок

    10:004

    Новые модели планшетов Apple iPad Air и iPad mini получат SoC A8, сканеры Touch ID и камеры разрешением 8 Мп: Apple обновит планшеты iPad в этом году

    09:40104

    Greenliant начинает поставки SSD ArmourDrive GLS86 со встроенной защитой от сбоев по питанию: SSD Greenliant ArmourDrive типоразмера mSATA предназначены для встраиваемых систем

    08:303

    Охлаждающая подставка Lepa Lepad S17 оснащена парой стереодинамиков: Подставка Lepa Lepad S17 стоит 40 евро

    08:151

    Jiayu G4S — обновлённая версия смартфона Jiayu G4, построенная на SoC MediaTek MT6592: Продажи смартфона Jiayu G4S стартуют 14 апреля

    07:4075

    Серия модулей памяти HyperX Fury сменила в ассортименте Kingston серию HyperX Blu: В недалеком будущем производитель обещает выпустить SSD серии HyperX Fury

    07:003

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