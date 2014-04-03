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    3 апреля 2014

    Приставка Amazon Fire TV предложена в качестве платформы для игр и приложений: Игры и приложения для Amazon Fire TV представили 2K, AOL, Amazon Game Studios, Bloomberg, Clear Channel, Disney, EA, ESPN, Gameloft, Hulu, Mojang, Pandora, SEGA, SHOWTIME, Telltale, Ubisoft, Vevo и другие компании

    22:00

    Представлена приставка Amazon Fire TV: Amazon Fire TV обеспечивает доступ к большому числу сервисов, но только в США

    21:364

    Стали известны европейские цены на планшеты Samsung Galaxy Tab4: Плашеты Samsung Galaxy Tab4 оценены в 200-470 евро

    21:0217

    Следующий флагманский смартфон Vivo X будет построен на SoC Qualcomm Snapdragon 801 : В конфигурацию Vivo X-Zoom войдет 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ флэш-памяти

    20:101

    Планшет Alcatel Fire 7 получит дисплей с низким разрешением, но зато 2 ГБ оперативной памяти и цену 80 евро: Планшет Alcatel Fire 7 появится в продаже в следующем квартале

    19:1469

    Club3D представила три ускорителя Radeon R5 230: Карта Club3D Radeon R5 230 PCI Express x1 Edition оснащается инетфейсом PCI-E x1

    18:409

    Смартфон Moto G Forte оказался всего лишь вариантом Moto G с чехлом Grip Shells: Смартфон Moto G Forte оснащён чехлом Grip Shells

    17:189

    Аналитики прогнозируют 60 млн проданных смартфонов LG за 2014 год: LG в текущем квартале продаст 15 млн смартфонов

    16:374

    Corning и Atmel разрабатывают сенсорные панели нового поколения: Инженеры Corning и Atmel решили вопрос с использованием стёкол толщиной менее 0,5 мм

    15:411

    Механическая клавиатура Cooler Master CM Storm QuickFire Rapid-I оснащена подсветкой: Особенностью клавиатуры Cooler Master CM Storm QuickFire Rapid-I является подсветка ActivLite с пятью режимами работы

    15:349

    Названа дата анонса смартфона Huawei Ascend P7: Смартфон Huawei Ascend P7 будет представлен менее чем через месяц

    15:191

    LG OLED Table Lamp — первая в мире настольная лампа, использующая гибкие панели типа OLED: Лампа LG OLED Table Lamp излучает свет посредством гибких панелей OLED

    14:1827

    Представлена ОС Windows Phone 8.1: Первые устройства с ОС Windows Phone 8.1 появятся на рынке в конце апреля или начале мая

    13:4323

    SMPlayer v.14.3.0 - бесплатный медиаплеер, воспроизводящий практически любые форматы видео и аудио: Бесплатный медиаплеер, воспроизводящий практически любые форматы видео и аудио

    12:40

    Мониторы EIZO ColorEdge CG247 и EIZO ColorEdge CX241 предназначены для профессионального применения: Для управления мониторами ColorEdge по сети EIZO представила компоненты ColorNavigator Network и ColorNavigator NX

    12:346

    Comodo Personal Firewall v.7.0 - бесплатный брандмауэр для домашнего использования: Бесплатный брандмауэр для домашнего использования

    12:051

    Представлена 3D-карта начального уровня AMD Radeon R5 230: Ориентировочная цена 3D-карты начального уровня AMD Radeon R5 230 — $50

    11:5819

    Active@ Disk Image v.6.0.2 - программа для создания копий любых дисков компьютеров: Программа для создания копий любых дисков компьютеров

    11:30

    FreeFileSync v.6.4 - утилита сравнения и синхронизации файлов в каталогах: Быстрая и удобная утилита сравнения и синхронизации файлов в каталогах

    10:55

    Photostage Slideshow Software v.2.4 - программа для создания красивых слайдшоу: Программа для создания красивых слайдшоу

    10:20

    XXCLONE v.2.05 - бесплатная программа для создания образов разделов HDD: Бесплатная программа для создания образов разделов HDD

    09:45

    "Парковки Москвы" - сервис департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы: Сервис департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

    09:102

    Появилось первое «живое» фото смартфона Huawei Ascend P7: Смартфон Huawei Ascend P7 засветился в Сети

    08:406

    DeskWork выпустил новую редакцию корпоративного портала: «Дэскворк» объявляет о выпуске обновленной версии корпоративного портала - DeskWork Q1 2014

    08:35

    Контроллер вентиляторов NZXT Sentry 3 оснащен сенсорным экраном: Каждый из пяти каналов NZXT Sentry 3 рассчитан на нагрузку мощностью до 15 Вт

    08:008

    52% компаний не контролирует мобильных сотрудников: ESET и FutureToday представляют результаты опроса бизнес-пользователей о BYOD

    08:001

    В базе данных GFXBench обнаружено устройство на SoC Qualcomm Snapdragon 805 с экраном QHD (2560 x 1440 пикселей): По предварительным данным размер экрана Lumia 1820 будет равен 5,2 дюйма

    07:009

    Nokia представила смартфон Lumia 930, являющийся международной версией аппарата Lumia 929 (Icon): Смартфон Lumia 930 является копией Lumia 929

    00:1314

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