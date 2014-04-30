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    30 апреля 2014

    Появились изображения смартфона HTC One mini нового поколения: HTC One mini получит металлический корпус и только одну тыльную камеру

    23:4511

    Micron приписывают намерение поднять цены на память DRAM: Некоторые производители модулей памяти утверждают, что компания Micron уже повысила цены, начиная с мая

    22:4612

    Опубликован отчет Seagate Technology за квартал, завершившийся 28 марта 2014 года: Чистая прибыль Seagate за квартал составила 395 млн долларов

    22:363

    Представлен сервер NAS размером с ладонь Synology DiskStation EDS14: Основой сервера Synology DiskStation EDS14 служит процессор Marvell Armada 370

    22:008

    Фото дня: системная плата Biostar Hi-Fi Z97WE v5.0 со слотом для SSD типоразмера NGFF M.2: На плате Biostar Hi-Fi Z97WE v5.0 есть шесть слотов расширения

    21:402

    Мобильный флэш-накопитель Apacer AH170 StripedCandy напоминает конфету: Накопитель Apacer AH170 StripedCandy выпускается объемом 8, 16 и 32 ГБ

    21:224

    Первый смартфон Samsung с ОС Tizen будет представлен в России в следующем месяце: Samsung готовит к выпуску две модели с Tizen

    21:1120

    Samyang представила пять объективов с ручной фокусировкой, включая «рыбий глаз» Samyang 7.5mm T3.8 Cine UMC Fish-eye: Три новинки Samyang оптимизированы для видео

    21:00

    Смартфон LG L80 с пятидюймовым экраном IPS стоит 155 евро: Конфигурация смартфона LG L80 включает 1 ГБ оперативной памяти и 4 ГБ флэш-памяти

    20:322

    Появились качественные фото смартфона Huawei Ascend P7: Смартфон Huawei Ascend P7 будет толще Ascend P6

    20:28

    Наборы Transcend JetDrive SSD Upgrade Kit предназначены для модернизации ноутбуков Apple MacBook: В комплект Transcend JetDrive SSD Upgrade Kit входит ПО JetDrive Toolbox SSD Monitoring Software

    19:563

    Планшет Pipo T9 c 9-дюймовым экраном Full HD и восьмиядерным CPU оценен в $250: Pipo T9 построен на SoC MediaTek MT6592, наделен 2 ГБ оперативной памяти и АКБ емкостью 7300 мА·ч

    19:092

    Специалисты из Университета Карнеги-Меллон предлагают управлять «умными» часами при помощи корпуса самих часов: «Умные» часы-концепт управляются при помощи поворота корпуса

    18:567

    Sharp готовится к массовому производству панелей сверхвысокого разрешения (600 ppi) для смартфонов и планшетов: Sharp начнёт производство новых панелей следующей весной

    18:3327

    Ноутбуки Acer Aspire E11 и V11 оснащены процессорами Intel Bay Trail и обходятся пассивным охлаждением: Acer Aspire E11 оснащен обычным дисплеем, а Acer Aspire V11 — сенсорным

    17:3514

    Анонс LG G3 состоится 27 мая: Одновременно со смартфоном ожидается премьера умных часов LG G Watch

    15:323

    Флэшка Silicon Power Mobile X20 оснащена разъемами USB и Micro-USB: Максимальный объем памяти Silicon Power Mobile X20 — 32 ГБ

    14:201

    ALLPlayer v.5.9 - бесплатный медиаплеер с функцией интеллектуального отображения субтитров: Бесплатный медиаплеер с функцией интеллектуального отображения субтиторов

    13:501

    Asustek и Gigabyte попробуют удержать позиции на рынке системных плат с помощью недорогих игровых моделей: В прошлом году компании Asustek и Gigabyte отгрузили 20,7 и 20 млн системных плат соответственно

    13:3410

    Adata представила карты памяти SDXC UHS-I U3 серий XPG и Premier Pro : Карточки Adata XPG SDXC UHS-I U3 выпускаются объемом 64 ГБ, Adata Premier Pro SDXC UHS-I U3 — 64 и 128 ГБ

    13:21

    cFosSpeed v.9.60 - драйвер для улучшения работы DSL-модемов и роутеров: Драйвер для улучшения работы DSL-модемов и роутеров

    13:15

    Согласно данным Strategy Analytics за первый квартал было отгружено 281 млн смартфонов: Samsung остаётся лидером по объёмам продаж смартфонов, занимая 31,2% рынка

    13:0231

    Разрешение 28-дюймового монитора Philips 288P6LJEB — 3840 x 2160 пикселей: Продажи 28-дюймового монитора Philips 288P6LJEB начнутся в конце мая, о цене данных пока нет

    12:5017

    Выпущен Apache OpenOffice v.4.1 - сборник офисных программ: Сборник офисных программ

    12:4010

    qBittorrent v.3.1.9 - мультиплатформенный BitTorrent-клиент: Бесплатный мультиплатформенный BitTorrent-клиент

    12:054

    TeamViewer v.9.0.28223 - быстрый, простой и удобный инструмент для удаленного управления компьютерами по сети: Быстрый, простой и удобный инструмент для удаленного управления компьютерами по сети

    11:301

    Speccy v.1.26 - утилита для сбора детальной информации об программно-аппаратном обеспечении ПК: Утилита для сбора детальной информации об аппаратном обеспечении ПК

    10:554

    ТКС Банк запустил «Тинькофф Мобильный Кошелек» для Windows Phone: Платежное мобильное приложение «Тинькофф Мобильный Кошелек» ТКС Банка теперь доступно для мобильной платформы Windows Phone 8, установить приложение можно бесплатно через магазин Windows Phone

    10:20

    Интернетом в России пользуется уже 69 миллионов человек: Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров и заместитель министра Марк Шмулевич приняли участие в интернет-форуме

    09:454

    Firefox v.29.0 - обновленная версия популярного веб-браузера: Популярный веб-браузер Firefox

    09:1019

    Microsoft жертвует 1 млрд долларов на компьютеризацию американских школ: Одновременно партнерами компании предложены для покупки компьютеры стоимостью до $300

    09:0076

    Passcovery Suite v.3.0 – восстановление паролей на видеокартах: Passcovery Suite - Профессиональное GPU Восстановление Паролей

    08:35

    Toshiba начинает поставки первых в отрасли встраиваемых модулей флэш-памяти NAND, соответствующих стандарту UFS 2.0: В конфигурацию модулей входит до 64 ГБ флэш-памяти NAND и контроллер

    08:305

    Появились изображения смартфона Samsung Galaxy S5 Prime : Аппарат, также известный под обозначениями Samsung KQ и Galaxy S5 SM-G906, будет иметь металлический корпус и экран 2К

    08:0048

    "РОСА" представила ROSA Desktop Fresh R3: Компания "РОСА" выпускает новый релиз дистрибутива для Linux-сообщества ROSA Desktop Fresh R3

    08:003

    Водоблок Swiftech Komodo NV-LE предназначен для топовых видеокарт Nvidia : Водоблок Swiftech Komodo NV-L оценён в $180

    08:004

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