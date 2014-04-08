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    8 апреля 2014

    APU и 3D-карты AMD ускоряют работу с видео в Adobe Creative Cloud: Сотрудничество AMD и Adobe сделало возможной профессиональную обработку видео 4K в реальном времени

    23:247

    Apple займётся разработкой собственных baseband-процессоров: Baseband-процессоры Apple будут производиться на фабриках Samsung Electronics и Globalfoundries

    20:4235

    Представлена 3D-карта Asus R9 295X2: 3D-карта Asus R9 295X2 имеет два графических процессора и гибридную систему охлаждения

    20:406

    Планшетный компьютер HP Slate 8 Pro Business Tablet ориентирован на корпоративных пользователей: Планшет HP Slate 8 Pro Business Tablet (G4U04UT) уже можно приобрести по цене 350 долларов

    19:4917

    Представлена видеокарта AMD Radeon R9 295X2: Представлена двухпроцессорная видеокарта AMD Radeon R9 295X2

    19:139

    Первый квартал 2014 года закончился для HTC убытками: HTC опубликовала неаудированные результаты первого квартала текущего года

    18:3613

    Аккумуляторы StoreDot, созданные на основе технологии «наноточек», способны заряжаться за 30 секунд: Зарядное устройство StoreDot с мгновенной зарядкой появится лишь в 2016 году

    16:4634

    Nokia и Microsoft получили одобрение китайских регуляторов: Nokia и Microsoft могут завершить сделку

    15:272

    TAG Heuer Meridiist Infinite — первый в мире телефон с «вечным двигателем запасом энергии»: Телефон TAG Heuer Meridiist Infinite будет выпущен ограниченной партией из 1911 штук

    15:1835

    Концентраторы Club 3D CSV-5200, CSV-5300H и CSV-5400 обеспечивают подключение нескольких мониторов к одному выходу: Концентраторы Club 3D CSV-5200, CSV-5300H и CSV-5400 должны появиться в продаже в третьем квартале

    13:451

    Ноутбуки Dell Latitude 14 Rugged Extreme и Dell Latitude 12 Rugged Extreme рассчитаны на суровые условия эксплуатации: Цена Dell Latitude 12 Rugged Extreme стартует с $3649, Dell Latitude 14 Rugged Extreme — с $3499

    13:2210

    Однокристальная система Intel Braswell идет на смену Bay Trail: К достоинствам Braswell отнесено пониженное энергопотребление

    12:1213

    LaCie выпускает свое первое стоечное хранилище с интерфейсом Thunderbolt 2: Продажи хранилищ LaCie 8big Rack Thunderbolt 2 производитель обещает начать в этом квартале

    11:453

    MAME v.0.153 - эмулятор старых аркадных игрушек: Эмулятор аркадных игрушек

    11:302

    Блок питания SilverStone Nightjar SST-NJ520 мощностью 520 Вт с пассивным охлаждением имеет модульную кабельную систему: Блок питания SilverStone Nightjar SST-NJ520 мощностью 520 Вт имеет сертификат 80 Plus Platinum

    10:598

    ClickyMouse v.7.6.5 - программа для расширения возможностей манипуляторов "мышь": Программа для расширения возможностей манипуляторов "мышь"

    10:551

    Microsoft Research и МГУ: запуск совместного исследовательского центра: Microsoft Research и МГУ им. М.В. Ломоносова подписали соглашение о сотрудничестве в сфере новейших ИТ-разработок. В рамках сотрудничества будет открыт совместный исследовательский центр, объем инвестиций в который составит $1 млн.

    10:20

    Мировой рекорд по печати на экранной клавиатуре поставлен Windows Phone: Одним из нововведений в Windows Phone 8.1 станет обновлённая экранная клавиатура с режимом Word Flow

    09:452

    «Лаборатория Касперского» запатентовала метод защиты облачных сервисов от атак злоумышленников: «Лаборатория Касперского» стала обладателем патента на технологию защиты облачных сервисов, применяемых разработчиками антивирусных решений для более эффективной борьбы с киберугрозами, от нелегитимного использования злоумышленниками

    09:101

    GeForce 337.50 Beta увеличивает производительность в играх до 71%: Доступна новая сборка драйверов GeForce и обновление утилиты GeForce Experience.

    08:353

    Asus готовит к выпуску игровую 3D-карту ROG Striker GTX 760 Platinum: 3D-карте Asus ROG Striker GTX 760 Platinum досталась подсистема питания с цифровым управлением DIGI+ II

    08:008

    ИнфоТеКС представляет новые возможности генератора паролей ViPNet Password Generator 4.1.1: ИнфоТеКС сообщает о реализации новых возможностей решения для создания паролей ViPNet Password Generator 4.1.1

    08:00

    Международная версия смартфона Oppo Find 7a стала доступна для предзаказа: Устройство Oppo Find 7a является несколько упрощённой версией флагмана Oppo Find 7

    07:401

    Ассортимент UpVel пополнили адаптеры PowerLine UA-251P и UA-252PS, а также комплекты адаптеров UA-251PK и UA-252PSK: Адаптеры UA-251P и UA-252PS соответствуют стандарту HomePlug AV

    07:301

    В однокристальные системы Qualcomm Snapdragon 810 и 808 интегрированы 64-разрядные CPU и модемы 4G LTE Advanced Cat 6: Процессоры Qualcomm Snapdragon 810 и 808 спроектированы в расчете на выпуск по 20-нанометровой технологии

    07:0043

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