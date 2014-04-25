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    25 апреля 2014

    В Сети появились фото автономного объектива Oppo: Первый автономный объектив Oppo получит 10-кратный оптический зум

    21:2418

    Авиакомпания Iberia предлагает пассажирам предъявлять свои электронные билеты при помощи часов Samsung Gear 2: Samsung заключила договор с Iberia

    20:2520

    Доход Microsoft в минувшем квартале превысил 20 млрд долларов, почти не изменившись за год: Операционная прибыль Microsoft за отчетный период составила 6,974 млрд долларов

    20:0511

    Планшетный ПК Acer Iconia A1-840 FHD получит дисплей разрешением 1920 х 1200 точек и SoC Atom Z3745: Планшетный ПК Acer Iconia A1-840 FHD получит дисплей диагональю 7,9 дюйма

    19:324

    В ARM удивлены скоростью перехода мобильных устройств на 64-разрядные процессоры: Партнеры ARM выпустят SoC с 64-разрядными процессорами до конца текущего года

    19:1548

    Microsoft завершила приобретение подразделения Devices & Services компании Nokia: Стивен Элоп продолжит работу в качестве исполнительного вице-президента Microsoft Devices Group

    16:167

    LG Display удалось довести процент выхода годных панелей OLED до 70%: Во втором полугодии на фабрике LG Display M2 начнется выпуск панелей OLED размером до 110 дюймов по диагонали

    15:5747

    Представлен смартфон Sharp Aquos Xx 304SH с экраном IGZO, занимающим 79% передней панели: Смартфон Sharp Aquos Xx 304SH рассчитан на работу в сетях 3G и 4G LTE

    14:409

    Lenovo использует в планшете K1 HD однокристальную платформу Nvidia Tegra K1: Lenovo K1 HD работает под управлением Android 4.4.2

    14:386

    Аналитики Digitimes Research назвали факторы сокращения рынка планшетов в первом квартале 2014 года на 30%: Поставки Apple iPad сократились по сравнению с предыдущим кварталом и с первым кварталом прошлого года

    14:243

    Премиум-версия смартфона Samsung Galaxy S5 получит дисплей разрешением 2К и процессор Samsung Exynos 5430: Также в составе премиум-версии Samsung Galaxy S5 окажется LTE-модем Intel XMM7260

    13:2587

    Apple, Google и другие участники сговора о не найме согласились выплатить 324 млн долларов, чтобы уладить дело: Участникам сговора предстоит договориться между собой еще раз

    12:5615

    K-Lite Codec Tweak Tool v.5.8.0 - утилита для удаления поврежденных видео и аудио фильтров: Утилита для удаления поврежденных фильтров

    12:40

    Huawei Device планирует в 2014 году продать 80 миллионов смартфонов: На продвижение собственной марки по всему миру Huawei Device в 2014 году выделяет 300 млн долларов

    12:15

    Kerio Control Firewall v.8.3.0 - высококачественный пакет обеспечения сетевой безопасности: Высококачественный пакет обеспечения сетевой безопасности

    12:05

    WifiInfoView v.1.50 - бесплатная утилита для просмотра информации о WiFi-сетях: Бесплатная утилита для просмотра информации о WiFi-сетях

    11:30

    Hard Drive Inspector v.4.27 - программа мониторинга состояния жестких дисков ПК: Программа для мониторинга состояния жестких дисков

    10:55

    Bandicut v.1.2.2 - небольшой, простой в использовании видеоредактор: Небольшой простой в использовании видеоредактор

    10:20

    В базе данных GFXBench «засветился» смартфон Motorola XT912A, который может оказаться преемником Moto X: Смартфон Motorola XT912A получит дисплей Full HD диагональю 5,2 дюйма

    10:104

    Microsoft анонсирует доступность в России новейшей платформы SQL Server 2014: Microsoft SQL Server 2014 поможет российским компаниям зарабатывать на анализе данных

    09:45

    SMS-троянец активизировался в 66 странах мира: «Лаборатория Касперского» обнаружила SMS-троянец в 66 странах мира

    09:10

    Вышла новая версия генератора отчетов Stimulsoft Reports - 2014.1: Стимулсофт сообщила о выпуске новой версии генераторов отчетов Stimulsoft Reports 2014.1

    08:35

    «ТвойБилет»: поиск, бронирование и покупка авиабилетов на Android: С 24 апреля 2014 года у путешественников появилась возможность пользоваться бесплатным мобильным приложением «ТвойБилет - дешевые авиабилеты»

    08:00

    В серию блоков питания Sharkoon WPM Bronze вошли модели мощностью 400, 500, 600 и 700 Вт: Блоки питания Sharkoon WPM Bronze оснащены модульными кабельными системами

    08:00

    Мини-ПК Intel NUC на платформе Bay Trail пережил небольшое обновление: В мини-ПК Intel NUC DN2820FYKH процессор Celeron N2830 пришел на смену процессору Celeron N2820

    07:0017

    Mail.Ru запустила бесплатный мобильный сервис @my.com: My.com анонсирует новый бесплатный мобильный почтовый сервис с адресами в домене @my.com

    00:051

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