  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    22 апреля 2014

    Корпуса Spire Ridge 6601 и Spire Ridge 6602 рассчитаны на установку системных плат формата ATX и microATX: Модели Spire Ridge 6601 и Spire Ridge 6602 уже поступили в продажу по цене 33 доллара

    22:414

    Nike поможет Apple в работе над собственным «умным» браслетом: Apple работает над своим браслетом

    22:237

    Объем карманного SSD SP/ Silicon Power Thunder T11 с интерфейсом Thunderbolt увеличен до 240 ГБ: Карманный SSD SP/ Silicon Power Thunder T11 объемом 240 ГБ с интерфейсом Thunderbolt окрашен в голубой цвет

    22:185

    Камера «светового поля» Lytro Illum оценена в $1599: По данным разработчика, камера Lytro Illum захватывает 40 млн лучей, формируя изображение разрешением около 5 Мп

    20:4317

    Корпус NZXT Phantom 240 рассчитан на системные платы типоразмера ATX и имеет окно в боковой стенке: Продажи NZXT Phantom 240 в единственном цветовом варианте Phantom White должны начаться в ближайшее время

    19:463

    EK Water Block выпускает новую версию водоблока EK-FC R9-290X (Rev. 2.0): Функционально и внешне водоблок EK-FC R9-290X Rev. 2.0 идентичен своему предшественнику

    19:17

    Toshiba стала участником экосистемы Globalsolutions в качестве партнера по выпуску ASIC: Первое время партнеры сосредоточатся на выпуске FFSA по 65-нанометровому и 40-нанометровому техпроцессам

    18:431

    Водоблок Aqua Computer Kryographics Vesuvius предназначен для видеокарты Radeon R9 295X2: Водоблок Aqua Computer Kryographics Vesuvius оценён в 170 евро

    18:194

    Logitech представила новую линейку защитных чехлов для iPad: Logitech Hinge, Logitech Big Bang и Logitech Turnaround: Новые чехлы Logitech расширяют функциональность планшетов iPad

    18:124

    Apple начнёт бесплатно принимать свою продукцию на утилизацию: Apple в День Земли показала свои достижения в области защиты окружающей среды

    17:5018

    AMD продемонстрировала серверные процессоры AMD Opteron X (Berlin), работающие под управлением Fedora Linux: Разработка процессоров AMD Opteron на базе открытых стандартов обеспечит комфортную работу

    17:116

    Apple может отложить выход своего первого планшетофона: Смартфон iPhone с дисплеем диагональю 5,5 дюйма может задержаться

    16:4430

    Процессорный охладитель Cryorig C1 высотой 74 мм предназначен для компактных ПК: Охладитель Cryorig C1 весит 628 г

    16:181

    Появились спецификации игровой приставки Nvidia Shield 2: Консоль Nvidia Shield 2 получит SoC Tegra K1

    16:005

    «Умные» часы LG G Watch будут защищены от воды и пыли: «Умные» часы LG G Watch появятся в золотом цвете

    14:106

    Смартфон Blu Studio 6.0 HD располагает шестидюймовым дисплеем HD: Смартфон Blu Studio 6.0 HD оценён в $250

    13:473

    В Intel выяснили, кому достается три четверти прибыли на рынке носимых устройств: В Intel делят носимую электронику на три категории

    12:1417

    WordPress v.3.9 - бесплатная платформа для публикаций материалов: Бесплатная платформа для публикаций

    12:051

    Водоблок Swiftech Apogee XL оценен в $65: Водоблок Swiftech Apogee XL оснащен светодиодной подсветкой

    11:529

    StatWin v.9.07 - набор программ для мониторинга активности работы в ОС Windows: Обновился набор программ для мониторинга активности работы в ОС Windows

    11:30

    Смартфон Vivo Xshot набрал свыше 40 000 баллов в AnTuTu: Производительность Vivo Xshot выше, чем у Xiaomi Mi3 и Samsung Galaxy Note 3

    11:237

    Earth Alerts 2014.1.54 - бесплатная программа для просмотра информации о ЧС в режиме реального времени: Бесплатная программа для просмотра информации о ЧС в режиме реального времени

    10:551

    Смартфон HTC Desire 210 получил четырёхдюймовый дисплей и платформу MediaTek MT6572M: Смартфон HTC Desire 210 оценён в $145

    10:4012

    AdwCleaner v.3.101 - бесплатная утилита для поиска и удаления рекламного, шпионского и потенциально опасного ПО: Бесплатная утилита для поиска и удаления рекламного, шпионского и потенциально опасного ПО

    10:20

    UXTheme Multi-Patcher v.10.0 - утилита, облегчающая использование тем оформления в ОС Windows: Утилита, облегчающая использование тем оформления в ОС Windows

    09:452

    Российские студенты отправятся в Сиэтл и получат шанс на встречу с Биллом Гейтсом: В Москве подвели итоги Российского финала международного конкурса технологических стартапов Imagine Cup 2014. Одна из трех команд-победителей получит шанс защитить честь нашей страны на Международном финале конкурса в г. Сиэтл (США)

    09:107

    Сердцем Barebone-комплекта Shuttle DS437T является CPU Intel Celeron 1037U: Barebone-комплект Shuttle DS437T оценён в $210

    09:0015

    Mail.Ru Group заплатит хакерам за найденные уязвимости: Mail.Ru Group объявляет о старте программы по выплате наград за обнаружение проблем в безопасности своих интернет-проектов

    08:35

    Grapholite Diagrams Pro – редактор для создания бизнес-графики на Android: Aphalina выпустила Grapholite Diagrams Pro

    08:00

    Линейку твердотельных накопителей Kingston SSDNow mS200 пополнили модели объемом 240 и 480 ГБ: В накопителях Kingston SSDNow mS200 используется контроллер LSI SandForce 2281

    08:001

    Российский микропроцессор Эльбрус-4С готов к серийному производству: Микропроцессор Эльбрус-4С успешно прошел весь цикл испытаний

    07:00125

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    апрель
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018