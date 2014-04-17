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    17 апреля 2014

    Dart, «самый маленький в мире» адаптер питания для ноутбука, уже можно заказать: На сайте KickStarter начат сбор на выпуск миниатюрных адаптеров питания Dart, предназначенных для ноутбуков

    22:3330

    Представлена видеокарта Asus ROG Striker GTX 760 Platinum с 4 ГБ памяти: 3D-карта Asus ROG Striker GTX 760 Platinum оснащается новой СО DirectCU II

    22:11

    Усилитель сигнала Wi-Fi TP-Link TL-WA854RE устраняет «мертвые зоны»: TP-Link дополняет линейку доступных решений для расширения зоны Wi-Fi для дома и офиса

    22:05

    В Сети появилось изображение смартфона LG G3: Появилось изображение международной версии смартфона LG G3

    21:1318

    Планшетофон Ramos P1 оснащен экраном диагональю 6,44 дюйма и восьмиядерным процессором: В Ramos P1 используется SoC MediaTek MT6592

    17:543

    Смартфон Philips W6618 (W6610) получил аккумулятор ёмкостью 5300 мА·ч: Смартфон Philips W661 может стать рекордсменом по автономности

    16:2924

    Индийская фабрика Nokia может быть исключена из сделки с Microsoft : Сумма сделки между Nokia и Microsoft может уменьшиться на 1 млрд долларов

    16:008

    Стали известны характеристики видеокарт Nvidia GeForce GT 705, GT 710 и GT 720: Nvidia готовит новые видеокарты: GT 705, GT 710 и GT 720

    15:3212

    Бюджетный смартфон LG L65 засветился на фото: Смартфон LG L65 выполнен в духе смартфонов Samsung

    15:174

    За квартал компания Google получила 3,45 млрд долларов чистой прибыли; теперь у нее есть почти 60 млрд долларов: Доход Google за год вырос на 19%

    13:2818

    Архивариус 3000 v.4.69 - программа для быстрого поиска различных документов и файлов: Архивариус 3000 предназначен для мгновенного поиска документов на персональном компьютере, в локальной сети и съемных дисках (CD, DVD и других)

    12:05

    Карточка Toshiba microSD UHS-II объемом 64 ГБ демонстрирует скорости чтения и записи 260 МБ/с и 240 МБ/с соответственно: Toshiba выпускает самые быстрые в мире карты памяти microSD — первые, соответствующие спецификации UHS-II

    12:0110

    EssentialPIM v.5.8 - бесплатный менеджер персональных данных: Бесплатный менеджер персональных данных (ежедневник), работающий в режиме планировщика с удобным доступом к древовидной структуре сохраненной информации

    11:30

    Кабели Corning USB 3.Optical обеспечивают подключение по USB на расстоянии до 30 метров: Кабель USB 3.Optical длиной 10 м стоит $129

    11:0034

    Media Player Classic – Home Cinema v.1.7.4 - простой и удобный медиаплеер: Отличный, удобный и бесплатный медиаплеер

    10:551

    Toshiba видит будущее проекта Project Ara не только в смартфонах, но и в носимой электронике: Toshiba предлагает использовать модули Project Ara в носимой электронике

    10:309

    Новое предложение «Office 365 персональный» стало доступно для пользователей: Новое предложение «Office 365 персональный» стало доступно на всех устройствах, в том числе планшетах iPad

    10:20

    Подтверждена совместимость T-Flex CAD с технологией виртуализации NVIDIA GRID: Компания «Топ Системы» совместно с Arbyte Group и NVIDIA протестировали возможность создания виртуальных рабочих мест на основе программного комплекса T-FLEX CAD и технологической связки NVIDIA-Citrix

    09:45

    Смартфон ZTE Star 1, оснащённый пятидюймовым дисплеем Full HD, оценён в $225: Смартфон ZTE Star 1 представлен официально

    09:309

    Замглавы Минкомсвязи анонсировал запуск упрощенной регистрации на ЕПГУ: Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Козырев принял участие в работе Международного форума «ITForum 2020/Эволюция»

    09:10

    Телеконвертор Fujifilm TCL-X100 предназначен для камер Fujifilm X100 и Fujifilm X100S: Продажи Fujifilm TCL-X100 должны начаться в мае

    09:005

    VisionTek пополнила свой ассортимент 3D-картой CryoVenom R9 290 Limited Edition: Видеокарта VisionTek CryoVenom R9 290 Limited Edition упакована в деревянную коробку

    08:401

    Компания «Где Сейчас» представляет единый мобильный гео-пульт для определения местоположения объектов с GPS-маяком: Теперь гео-мессенжер «Где Сейчас» позволяет не только обмениваться местоположением с друзьями и родственниками, но и осуществлять трекинг гео-позиции автомобиля или иного объекта с GPS-маяком

    08:35

    Getac T800 — 8-дюймовый защищенный планшет под управлением ОС Windows: Корпус Getac T800 защищен в соответствии со стандартом MIL-STD-810G

    08:306

    Габариты корпусов для ПК Aerocool QS-101 и Aerocool QS-102 — 415 x 100 x 300 мм: Корпуса для ПК Aerocool QS-101 и Aerocool QS-102 рассчитаны на платы типоразмера microATX и mini-ATX

    08:008

    Win32/RBrute атакует пользователей Facebook и Google: Эксперты ESET обнаружили новый компонент ботнета Win32/Sality

    08:00

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