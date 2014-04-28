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    28 апреля 2014

    Представлено новое поколение ICQ: Подразделение Instant Messaging компании Mail.Ru Group запускает новое поколение ICQ для iOS

    23:10

    Начат выпуск корпоративных SSD Samsung PM853T на базе флэш-памяти NAND, хранящей по три бита информации в каждой ячейке: Накопители Samsung PM853T выпускаются объемом 240, 480 и 960 ГБ

    22:2415

    Benq BL3200PT — 32-дюймовый монитор на базе ЖК-панели AMVA: Ожидается, что Benq BL3200PT в начале продаж будет стоить меньше $1000

    22:1412

    Смартфон Xiaomi Mi3 отныне стоит $270 за версию с 16 ГБ флэш-памяти: Смартфон Xiaomi Mi3 подешевел

    21:0025

    Смартфон Samsung Galaxy S5 Prime появится в июне: Смартфон Galaxy S5 Prime получит дисплей диагональю 5,1 дюйма и 2 ГБ оперативной памяти

    18:0042

    3D-карта Nvidia GeForce GTX Titan Z работает на частотах 695/6000 МГц и может не появиться в продаже в срок: Адаптер Nvidia GeForce GTX Titan Z работает на пониженных частотах

    17:2413

    Данные Kantar говорят о том, что Windows Phone занимает 5,3% рынка США и 8,1% рынка Европы: Статистика Kantar показывает распределение сил на рынке смартфонов

    14:5419

    Google приобрела у Foxconn пакет патентов, касающихся коммуникационных технологий: Google приобрела у Foxconn патенты, связанные с системами связи

    14:241

    HP готовит ультрабук SlateBook 14, основанный на платформе Tegra и работающий под управлением ОС Android : HP SlateBook 14 предлагает 14-дюймовый дисплей Full HD

    13:1518

    Ashampoo WinOptimizer v.11.0 - программа-настройщик операционных систем Windows: Программа-настройщик операционных систем Windows

    12:054

    На системной плате Biostar J1900NH2 типоразмера Mini-ITX установлен процессор Intel Celeron J1900 с пассивным охлаждением: Оснащение платы Biostar J1900NH2 включает порт Gigabit Ethernet

    11:406

    Aloaha PDF Suite v.6.0.23 - программа для создания качественных PDF-документов: Программа для создания качественных PDF-документов

    11:30

    Cyberduck v.4.4.4 - бесплатный мультиплатформенный файловый браузер и клиент передачи файлов: Бесплатный мультиплатформенный файловый браузер и клиент передачи файлов

    10:55

    AMD смогла усилить своё присутствие на рынке x86-совместимых процессоров благодаря консолям нового поколения: Доля AMD на рынке x86-совместимых процессоров выросла до 16,9% рынка

    10:3024

    Comodo Dragon v.33.0 - веб-браузер на основе Chromium с улучшенной безопасностью: Веб-браузер на основе Chromium с улучшенной безопасностью

    10:20

    Microsoft официально поглотила подразделение "Devices & Services" компании Nokia: Microsoft и подразделение "Devices & Services" компании Nokia объединяются в одну команду, с тем чтобы предложить семейство устройств и сервисов, которые понравятся пользователям и помогут бизнесу в решении корпоративных задач

    09:451

    Бизнес-планшет Lenovo ThinkPad 10: подробности: Lenovo ThinkPad 10 может быть оснащен модемом LTE и дактилоскопическим датчиком

    09:4516

    Gigabyte продемонстрировала систему Water Force, состоящую из трёх 3D-карт GeForce GTX 780 Ti и общей жидкостной СО: Gigabyte Water Force будет состоять из радиаторного модуля, помпы и трёх GeForce GTX 780 Ti

    09:208

    Работа над итоговыми документами NETmundial-2014 непрозрачна: Глава департамента международного сотрудничества Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Рашид Исмаилов выступил на закрытии глобальной конференции по вопросу управления инфраструктурой интернета NETmundial-2014

    09:101

    В конструкцию процессорного охладителя SilentiumPC Fortis 2 XE1226 входит шесть U-образных тепловых трубок : Рекомендованная производителем розничная цена SilentiumPC Fortis 2 XE1226 — 29,9 евро

    09:004

    Mail.Ru Group отстояла право на неразглашение пользовательской информации: Арбитражный апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу Mail.Ru Group

    08:353

    Toshiba выводит на европейский рынок гибридное устройство Satellite P30W: Toshiba Satellite P30W — Windows-планшет с экраном диагональю 13,3 дюйма и клавиатурой, встроенной в стыковочную станцию

    08:158

    Новая ВОЛС покрыла текущие потребности Крыма в услугах связи: «Ростелеком» по поручению Минкомсвязи России завершил строительство и запустил в эксплуатацию волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) по дну Керченского пролива

    08:00

    Смартфон со встроенным проектором Samsung Galaxy Beam 2 уже представлен, но пока только в Китае: О цене и планах поставок Samsung Galaxy Beam 2 в другие страны пока информации нет

    08:0023

    Вышел апрельский номер журнала iТоги!: Напоминаем, что журнал iТоги бесплатно доступен на iPad, iPhone/iPod touch, на Android-планшетах

    07:008

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