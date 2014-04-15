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    15 апреля 2014

    Беззеркальная камера Nikon 1 J4 получила гибридную систему автоматической фокусировки со 171 точкой: Беззеркальная камера Nikon 1 J4 оснащена модулем Wi-Fi

    20:4126

    Специалисты IHS подcчитали себестоимость смартфона Samsung Galaxy S5: Самая дорогая деталь смартфона Samsung Galaxy S5 — экран Full HD типа Super AMOLED

    19:3285

    Фото дня: смартфон Amazon: Смартфон Amazon засветился на фото

    19:119

    Дисплей смартфона LG Isai FL, который может оказаться модификацией модели G3, занимает 85% фронтальной поверхности: Смартфон LG Isai FL может оказаться японской модификацией модели G3

    18:3618

    BlackBerry намерена проникнуть в медицинский сегмент: BlackBerry инвестирует в NantHealth

    18:089

    Zebra Technologies приобретает подразделение Motorola Solutions, отвечающее за корпоративные решения: Zebra Technologies покупает часть Motorola Solutions

    16:423

    Смартфон Samsung Galaxy S5 побил рекорд первого дня продаж, поставленный его предшественником: Продажи Samsung Galaxy S5 стартовали сразу в 125 странах

    15:37144

    Новые фото дают представление о внешнем виде смартфона BlackBerry Q30 : Смартфон BlackBerry Q30 получится крайне оригинальным

    15:2616

    Новый переносной ПК Acme MegaPAC L2 располагает двумя дисплеями, один из которых имеет разрешение Ultra HD: ПК Acme MegaPAC L2 в новой модификации получил экран 4K

    14:3115

    Названа дата анонса смартфона-камеры Samsung Galaxy K Zoom: В Samsung решили отойти от привычной схемы построения имен с использованием названия флагманской модели

    14:0019

    Системные платы Foxconn H81MXP и Foxconn H81MXP-D выполнены в типоразмере microATX: Основой системных плат Foxconn H81MXP и Foxconn H81MXP-D служит чипсет Intel H81

    13:451

    Студенты одного из шведских университетов получили новый, высокотехнологичный способ платить в кафе и магазинах: Система охватывает 15 торговых точек в университетском городке

    12:4542

    Reaper v.4.6 - программа для записи, редактирования и воспроизведения аудио-файлов: Программа для записи, редактирования и воспроизведения аудио-файлов

    12:05

    Флэш-накопитель Kanguru FlashBlu30 с интерфейсом USB 3.0 имеет переключатель защиты от записи: Флэш-накопитель Kanguru FlashBlu30 предложен в четырех вариантах объема: 8, 16, 32 и 64 ГБ

    11:4019

    FotoSketcher v.2.80 - бесплатный графический редактор для обработки изображений: Бесплатный графический редактор для обработки изображений

    11:30

    SIV v.4.44 - утилита для диагностики работы ОС и всего ПК в целом: Утилита для диагностики работы ОС и всего ПК в целом

    10:55

    GPU-Z v.0.7.8 - бесплатная утилита для просмотра детальной информации о видео-подсистеме ПК: Бесплатная утилита для просмотра детальной информации о видеокарте

    10:201

    Google приобретает Titan Aerospace, а Facebook делает выбор в пользу Ascenta: Google приобретает производителя БПЛА, работающих на солнечных батареях

    10:0010

    «Лаборатория Касперского» патентует метод обнаружения присутствия руткитов: «Лаборатория Касперского» запатентовала метод выявления вредоносного ПО, которое скрывается с помощью руткитов, особых программ изменяющих работу системных функций

    09:453

    Фото дня: однокристальная система MediaTek MT6595 со встроенным модемом LTE: Появление первых смартфонов на SoC MediaTek MT6595 ожидается в самое ближайшее время

    09:3015

    Для преемника смартфона Moto X компания Motorola планирует использовать не только дерево, но и кожу: Смартфон Moto X+1 получит задние крышки, обтянутые кожей

    09:1011

    Avira Antivirus Security Pro для Android обеспечит безопасную навигацию в интернете для Android: В обновленную версию антивируса включены три премиум-возможности, обеспечивающие высокую степень защиты интернет-серфинга

    09:10

    Смартфоны под управлением Windows Phone научатся создавать 3D-модели при помощи фронтальных камер: ПО Microsoft Skynet UI научит смартфоны создавать 3D-модели

    08:407

    Вышла новая версия Panda Cloud Systems Management: Новая версия PCSM помимо поддержки Windows, Mac, Android и iOS, теперь поддерживает и устройства, работающие под управлением Linux

    08:35

    Intel предлагает китайским производителям процессоры для планшетов по цене менее $5 за штуку: Intel активно продвигает процессоры для планшетов в Китае

    08:0026

    На Едином портале госуслуг завершен пилотный проект по оплате госпошлины за загранпаспорт: Пилотный проект по оплате госпошлины за выдачу заграничных паспортов завершился на Едином портале государственных услуг

    08:004

    В мониторах AOC i2473Pwm и AOC i2473Pwy с поддержкой MHL используются панели типа IPS и громкоговорители Onkyo: Мониторы AOC i2473Pwm и i2473Pwy оснащены экономичной светодиодной подсветкой

    07:0015

    Компания Sony официально подтвердила дату старта продаж смартфонов Sony Xperia Z2, не привязанных к оператору: Пользователи, оформившие предзаказ на устройство Sony Xperia Z2 получат в подарок портативную стереосистему Sony SRS-BTX300

    06:4013

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