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    24 апреля 2014

    Появились новые снимки смартфона-камеры Samsung Galaxy K (Samsung Galaxy S5 Zoom): Смартфон Samsung Galaxy K (Samsung Galaxy S5 Zoom) оснащен телескопическим объективом

    22:3811

    Названа дата начала продаж 3D-карт Nvidia GeForce GTX Titan Z: Рекомендованная производителем цена 3D-карты Nvidia GeForce GTX Titan Z составляет $2999

    22:0010

    Пресс-секретарь Nokia подтвердил, что индийский завод компании, скорее всего, будет исключён из сделки с Microsoft: Сделка Nokia с Microsoft завершится без индийской фабрики

    21:124

    Планшеты Microsoft Surface mini могут быть анонсированы в мае: Изображения чехлов Vostrostone указывают на внешность планшетов Surface mini

    20:2814

    Компания Qualcomm отчиталась за второй квартал 2014 финансового года: Чистая прибыль Qualcomm во втором квартале 2014 финансового года составила 1,96 млрд долларов

    20:23

    SanDisk будет использовать 15-нанометровую флэш-память в широком спектре продукции — от карт памяти до корпоративных SSD: SanDisk обещает начать выпуск 15-нанометровой флэш-памяти во втором полугодии

    19:40

    Твердотельный накопитель OCZ RevoDrive 350 основан на контроллерах LSI SF-2282: SSD OCZ RevoDrive 350 оценён минимум в $530

    19:3721

    Модельер придумал наделить одежду функциями точки доступа Wi-Fi, проигрывателя MP3 и приемника GPS: Модельер Борр Аккерсдейк (Borre Akkersdijk) создал экспериментальный «костюм» под названием BB.Suit

    18:589

    Gigabyte готовит мини-ПК Brix с 3D-картой GeForce GTX 760: Новый ПК Gigabyte Brix получит видеокарту GeForce GTX 760

    17:598

    На следующей неделе Apple может представить обновлённые ультрабуки MacBook Air: Apple обновит ультрабуки MacBook Air, оснастив их новыми CPU

    15:5315

    Начались продажи игровой гарнитуры HyperX Cloud: Цена игровой гарнитуры HyperX Cloud — $100

    15:255

    По итогам первого уикенда продаж Samsung Galaxy S5 заметно опередил Apple iPhone 5s: Эти и другие статистические данные включены в инфографический отчет, подготовленный специалистами компании iQmetrix

    14:55140

    Sapphire представила разогнанный вариант 3D-карты Radeon R9 295X2: Sapphire Radeon R9 295 X2 OC работает на повышенных частотах

    14:513

    Microsoft не даёт производителям смартфонов использовать платформы, отличные от Qualcomm: Microsoft придерживается только платформ Qualcomm

    14:3128

    SynWrite v.6.5 - бесплатный текстовый редактор, позиционируемый как замена стандартному Блокноту: Бесплатный текстовый редактор, позиционируемый как замена стандартному Блокноту

    13:50

    Кулер для GPU Raijintek Morpheus комплектуется радиаторами для микросхем памяти и регуляторов напряжения: При габаритах 254 x 98 x 44 мм кулер для GPU Raijintek Morpheus весит 515 г

    13:436

    IconEdit2 v.6.6 - утилита для редактирования иконок в ОС Windows: Утилита для редактирования иконок в ОС Windows

    13:155

    Каждый акционер Apple скоро получит еще шесть дополнительных акций за каждую акцию компании, которой он владеет: Apple увеличивает выплаты по программе возврата капитала до суммы, превышающей 130 млрд долларов

    13:0921

    Intel попытается закрепиться в сегменте планшетов начального уровня с помощью сверхдешевых SoC Bay Trail-Entry: Intel предстоит столкнуться с сильной конкуренцией со MediaTek и китайских производителей

    12:5722

    GParted v.0.18.0-2 - утилита для работы с разделами жестких дисков компьютера: Утилита для работы с разделами жестких дисков компьютера

    12:401

    Google обещала компенсировать потери Samsung в патентном споре с Apple: Суд получил свидетельство обещаний Google компенсировать Samsung потери в споре с Apple

    12:2219

    Active@ ISO Burner v.3.0 - бесплатная программа для записи CD/DVD/Blu-ray: Бесплатная программа для записи CD/DVD/Blu-ray

    12:052

    n-Track Studio v.7.1 - программа для редактирования музыкальных файлов: Программа, которая поможет вам превратить ваш компьютер в домашнюю звукозаписывающую студию

    11:30

    Apple отчиталась за второй квартал 2014 финансового года: чистая прибыль за год выросла с 9,5 до 10,2 млрд долларов : В третьем квартале 2014 финансового года в Apple рассчитывают получить 36-38 млрд долларов дохода

    11:2615

    Acoustica v.6.0 Build 14 - программа для обработки и редактирования аудио-файлов: Программа для обработки и редактирования аудио-файлов

    10:55

    PlayOn v.3.9.5 - программа для трансляции медиа с ПК на другие устройства: Программа для трансляции медиа с ПК на другие устройства

    10:20

    Кодеки: x264 Video Codec r2431: Бесплатный кодек

    09:45

    Планшеты iPad всё ещё остаются самыми популярными в США и Канаде, хотя и уступают позиции конкурентам: Samsung усиливает позиции на рынке планшетов, а Apple сдаёт

    09:2024

    Shadow Defender v.1.4.0.518 - программа для защиты ОС Windows от вредоносного ПО: Программа для защиты ОС Windows от вредоносного ПО

    09:10

    Samsung Galaxy S5 хватило недели, чтобы занять 0,7% парка смартфонов с ОС Android: Samsung Galaxy S5 опережает Apple iPhone 5s по популярности на начальном этапе продаж

    09:0031

    Norton Power Eraser v.4.3.0.13 - бесплатная утилита для удаления вредоносного кода с ПК: Бесплатная утилита для удаления вредоносного кода с ПК

    08:35

    Минкомсвязь России анонсировала обновление Единого портала госуслуг : Представители Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации презентовали обновленный Единый портал государственных услуг (ЕПГУ)

    08:00

    Для мониторов AOC m2870Vhe и m2870Vq производитель выбрал панели типа MVA: Мониторы AOC m2870Vhe и m2870Vq соответствуют требованиям стандартов TCO 6.0 и Energy Star 6.0

    08:003

    Фабричная цена семидюймовых китайских планшетов в этом году может снизиться до $30, десятидюймовых — до $70: Выход новых планшетов Apple iPad спровоцирует волну ценовой конкуренции

    07:0015

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